LOS ANGELES. Han fick sitt stora genombrott i NHL förra året.

Mika Zibanejad, 26, har startat den här säsongen med att ösa in poäng och visa att han är given förstecenter i New York Rangers.

Hockeylivet kan inte bli bättre.

Att vara förstecenter i anrika Rangers är varje grabbs dröm.

– Fast så långt tänkte jag nog aldrig. Min dröm var bara att få spela i NHL, säger Zibanejad.