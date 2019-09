”Jag stortrivs – det känns skönt att ha något eget”

Nykomlingen Golden Knights gjorde skrällsuccé i NHL säsongen 2017-18 när man tog sig hela vägen fram till final.

Men där blev det stopp mot Washington Capitals med rutinerade Alexander Ovetjkin och Nicklas Bäckström.

Förra säsongen tog man sig också till slutspel, men efter en galen match mot San Jose föll man i förlängningen av den sjunde och avgörande matchen.

Ni kommer ihåg vad som hände, va?

Vegas Golden Knights hade ledningen med 3-1 i matchen när Cody Eakin crosscheckade Sharks lagkapten Joe Pavelski efter en tekning, vilket gav fem minuter och matchstraff.

San Jose tog tillvara på chansen och gjorde fyra raka mål i power play.

Men det var inte över där.

Golden Knights lyckades kvittera till 5-5 med 47 sekunder kvar och dramat gick till förlängning.

Karlsson nya kontrakt värt 453 miljoner

Där klev doldisen Barclay Goodroow fram och avgjorde till Sharks fördel efter 18.19 minuter.

– Visst var det fruktansvärt bittert och det tog en lång tid att smälta. Men man måste lära sig att släppa det. Det är inte så mycket man kan göra åt det, man kan bara kontrollera framtiden, säger William under en promenad till spelarbussen efter en träningsmatch mot LA Kings i Staples Center.

Karlsson och kompani har just vänt 0-2 till en 3-2-seger i förlängningen och visat att man efter tre raka vinster under försäsongen har samma kapacitet som under de två första åren i ligan.

– Ja, vi har i stort sett samma spelartrupp som förra vintern, så det ser bra ut, kommenterar William.

Han har under sina två säsonger i Las Vegas bildat lagets toppkedja tillsammans med Jonathan Marchessault och Reilly Smith.

– Jag räknar med att vi kör ihop även i vinter och det känns bra, säger han.

Karlsson har köpt hus i Summelin

Golden Knights trejdade till sig Ottawas stjärnforward Mark Stone på deadline i februari och fick därmed bättre slagkraft i anfallet, då han väntas matchas med Paul Stastny och Max Pacioretty.

William skrev i juni på ett åtta år långt jättekontrakt med klubben som ger honom en årslön på 56,6 miljoner kronor och totalt 453,1 miljoner kronor.

Det är enormt mycket pengar, men experterna säger att du kunde hållit ut längre i förhandlingarna och fått ännu mer?

– Jo, det kanske stämmer, men jag stortrivs i Las Vegas och ville verkligen stanna. Jag har haft två jättebra år i klubben, så jag är jättenöjd med hur förhandlingen slutade. Det är skönt att veta vart man ska bo även om man aldrig vet vad som händer längre fram.

Stämmer det att du köpt hus i Las Vegas nu i sommar?

– Ja, jag har skaffat hus ute i förorten Summerlin, där träningsanläggningen ligger. Jag stortrivs där, så det känns skönt att ha något eget nu efter att ha bott två år i en lägenhet, säger William som är sambo med amerikanska flickvännen Emily Ferguson, som kommer från Las Vegas. Ferguson slog igenom som deltagare i dejtingdokusåpan ”Bachelor” i USA, där hon deltog tillsammans med sin tvillingsyster Haley.

William Karlsson tillbringade två månader hemma i Stockholm i somras och säger att han är taggad inför den här säsongen.

Efter två fantastiska år i Las Vegas ska hockeyshowen Golden Knights i T-Mobile Arena på den världsberömda ”Strippen” (Las Vegas Boulevard) spelas inför utsålda hus ända in i juni 2020, är det tänkt.

Med svensken William Karlsson i en av huvudrollerna.

– Tredje gången gillt, låter bra. Det får bli målsättningen i vinter, säger han med ett leende.

Han har en personlig utmaning också, då hans poängantal sjönk från 78 (43 mål) 2017-18 till 56 (24 mål) förra säsongen. Han spelade alla 82 seriematcherna båda säsongerna.