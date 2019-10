Kaapo Kakko hyllades i hela hockeyvärlden efter VM-guldet med Finland i våras. Finländaren beskrevs som en av världens bästa 18-åringar genom tiderna, och jämfördes med Peter ”Foppa” Forsberg.

Efter succén valdes Kakko som tvåa i draften av New York Rangers, men den första tiden i NHL har långt ifrån haft samma smekmånadsstämning som framfarten i VM med Finland.

Rangers ligger näst sist i sin konferens, och den finske talangen har hittills stått för ett mål och en assist.

Enligt Iltalehti är Kakko kortfattad när han summerar vad som behöver förbättras framöver.

– Allting. Jag spelar som skit.

Kakko ska spela med Zibanejad

NY Post menar att 18-åringen beskrivit hockeylivet som ”inte speciellt roligt just nu”.

– Det är klart det inte är roligt, vi vinner inte matcher just nu. Men förhoppningsvis blir det bättre. I nästa match kanske jag känner mig bättre.

Kakko flyttas nu till kedjan med Chris Kreider och svensken Mika Zibanejad.

– Att spela med Mika kommer definitivt att ge honom större chans till mer istid, säger tränaren David Quinn enligt NY Post.

– Han sätter mycket press på sig själv och vill spela bra just nu. Han är en 18-åring som spelar för New York Rangers, placerad i en roll där det krävs att han gör väldigt mycket. Det är sällan en 18-åring kommer in och dominerar ligan.

New York Rangers möter Buffalo Sabres natten till fredagen.

LÄS MER: Skräckbilderna på finske storstjärnan

NHL-talangen hyllas: ”Utomjordisk”