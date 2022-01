”Jag måste genomgå en ny hjärtoperation”

Det är en solig och varm höstdag på Manhattan.

Inte många lägger märke till Henrik Lundqvist när han kommer gåendes längs West Broadway i stadsdelen Tribeca.

Utegästerna på Tiny’s & The Bar Upstairs är fullt upptagna av sin lunchmåltid när restaurangens svenske delägare glider förbi och in i den lilla byggnaden, som ser ut som ett kulturmärke bland alla höghusen i stan.

Över en lunch med SportExpressen berättar New York Rangers legendariske målvaktsstjärna om livet efter karriären.

Om hjärtoperationen och de efterföljande komplikationerna.

Om vad han gör i dag.

Om planerna inför framtiden.

Henrik Lundqvist spelade sin sista match med New York Rangers våren 2020.

Sedan blev han utköpt av klubben, som han hade tjänat sedan debuten säsongen 2005-06 och tagit till final i Stanley Cup 2014.

Ett bittert slut?

Nja, inte så dramatiskt som vi andra tolkade det.

Lundqvists uttåg från Madison Square Garden hanterades på högsta nivå, vilket i det här fallet betyder den mäktige ägaren James Dolan.

Så här säger Henrik Lundqvist själv under en lång intervju med en Crisby Chicken Waffle Sandwich på tallriken:

– Jag hade bra möten med ägaren James Dolan, det hade jag redan förra sommaren. Då hade jag inte spelat klart, men han sa att när du är klar med hockeyn sätter vi oss ner och pratar om vad du vill göra. Och det gjorde vi. Vi träffades på nytt och talade om vad nästa steg skulle vara. Vi landade lite med att tv-jobbet hos MSG Network skulle vara det första steget och vi skulle börja där. Dolan har varit kanon på alla sätt och jag kände att jag ville att Rangers skulle vara en del av mitt liv nu också, då klubben har varit så viktig i mitt liv.

– Det känns jättebra och jag känner ju båda kollegerna i tv-studion, John (Giamonne) och Steve (Valiquette) sedan femton år tillbaka. Jag sysslar med saker som jag tycker är roliga att göra och tv-jobbet i samband med Rangers matcher blir någon gång i veckan, vilket är en bra start.

– Resten av tiden försöker jag ägna åt andra grejor och andra projekt. Sedan vill jag resa mer. Just den kombinationen av att hålla kontakten med hockeyn och fortfarande vara lite på tå, men samtidigt ha mycket tid till annat, känns bra samtidigt som jag gillar de jag jobbar med där. Jag vill göra saker som jag tycker är kul. Så hösten har varit jättebra på alla sätt och vis, men visst kommer det stunder när man saknar att vara spelare.

Vad saknar du mest, då?

– Känslan när du vinner. Den tillfredsställelsen man får när saker går bra och man jobbar hårt för det. Visst är det kul att bara vara på rinken, men just den känslan när du får kvitto på allt slit är speciell och svår att uppnå någon annanstans. Nu gör man andra saker som är roliga, men just den känslan är svår att uppnå.

Var det vid något tillfälle någon bitterhet mellan dig och Rangers?

– Nej, det var det aldrig. Jag landade i det ganska fort och var väldigt tacksam över vad jag fick uppleva och vad de hade hjälpt mig med och sedan hade jag jobbat hårt också för att ge tillbaka till klubben. Den kombination innehöll så mycket bra, som jag kunde vara tacksam över.

– Men det är klart att jag kände att det var en förändring som skedde inom laget. Så fort de började sin så kallade ‘rebuild’ och det skedde just då där jag var i min karriär, så ändrades saker och ting lite. Jag kände att det var på väg och att jag måste börja tänka framåt, precis som Rangers som klubb började göra det. Det är ganska naturligt att det blev som det blev till slut. Sedan har man ju alltid egna planer och visioner om hur det ska ske, liksom.

Vem gav dig beskedet att det skulle bli så här, nu ska vi köpa ut dig från sista året av kontraktet?

– Det var mer att läsa signaler och sedan förstå hur läget var. Det var inte direkt några sitta-ner-samtal förrän mot slutet där på hösten, men då visste jag redan vad som skulle ske.

Sedan fick både klubbens hockeyboss John Davidson och general managern Jeff Gorton sparken? Och vad tror du om Chris Drury som ny general manager?

– Ja, det gick fort där ett tag. Drury är en skarp kille. Jag tror att det blir bra. Som spelare var han väldigt fokuserad och noggrann, jag tror att han är likadan som ledare.

När Lundqvist accepterade att hans dagar i Rangers var över hade klubben två unga lovande målvakter i truppen – Alexandar Georgiev och Igor Sjesterkin.

Henrik Lundqvist om uppbrottet med Rangers

Men Henke ville sluta på egna villkor, så han skrev på ett 1-årskontrakt med konkurrenten Washington Capitals i NHL:s Metropolitan division.

– Men jag hann aldrig skaffa bostad i Washington. Tanken var att familjen skulle bo kvar här i New York med tanke på döttrarnas skolgång och tillsammans med Therese ta tåget till Washington med jämna mellanrum. Vi var alla laddade för ett äventyr, det var så vi såg det hela familjen. Det här skulle bli något nytt och spännande. Det var så många bitar som kändes rätt. Laget, organisationen och staden Washington. Så mycket föll på plats. Jag skulle själv åka dit i mitten av december, då säsongen inte skulle börja förrän efter nyår på grund av pandemin.

Så kom problemet med hjärtat och ställde till det.

Det blev ingen säsong i Capitals 2020-21.

Det blev en stor hjärtoperation på en specialklinik i Cleveland i stället i januari 2021.

Hur är det med hälsan nu?

– Jo, men jag mår bra. Men jag är inte hundra procent än, så det kommer att ta lite tid, tror jag. Jag får försöka ha tålamod och inte köra för hårt. Jag spelar ju lite tennis och håller i gång, men jag kan inte maxa och så. Det kan jag inte göra.

Har du spelat med John McEnroe?

– Jo, jag har spelat någon gång med honom, det har jag gjort. Men han är ute och flänger mycket, så det har inte blivit så mycket tennis med honom nu i höst. Hans brorsa, Patrick, är där mer ofta.

Blir McEnroe upphetsad när ni möts på tennisbanan?

– Haha, nej, det blir han inte. Han är ju så mycket bättre än mig. Han är verkligen en smart spelare. Jag försöker spela varje vecka för att få chansen att röra på mig.

Har du hunnit spela golf nu när du haft en hockeyledig höst, det finns ju många fina banor här runt omkring New York?

– Nej, jag har inte spelat mer än en runda per år under de senaste tio åren. Tiden räcker inte riktigt till för golf, men det kanske kommer en dag. Det har blivit mer tennis och andra saker istället.

Musiken, då?

– Jag har börjat spela lite mer gitarr och tror att det kommer att ännu bli mer framöver. Men det är vad det är, jag skulle vilja säga att det är låg nivå på det. Jag hoppar på lite smågrejor då och då, det blir i samband med välgörenhetsgalor och så. Ibland med en polare som är jätteduktig och med i bandet Dirty Honey, som turnerat med Guns ´n Roses.

Och det dagliga vardagslivet, avlastar du hustrun och tar döttrarna till skolan nu?

– Ja, lite så är det. Sedan spelar jag lite tennis, har möten om olika projekt både här och i Sverige. Mer ekonomi- och finansfrågor också kanske och sedan är några sportgrejor jag jobbar på.

Hur annorlunda har livet blivit utan hockeyn?

– När säsongen väl började, så var all fokus på hockeyn. Du åkte aldrig i väg på andra grejor. Nu kan jag åka i väg på helgerna med familjen och hälsa på folk och det är sånt jag bara haft tid att göra på somrarna annars. Det är ett nytt kapitel, som jag tror att hela familjen uppskattar. Just den friheten och den vill jag ju inte bli av med genom att ta på sig för mycket grejor. Men samtidigt känner jag haft ett år nu när jag varit hemma mycket. Det har handlat mycket om att bara ta sig tillbaka, först inför operationen när jag tränade mycket och sedan all rehabilitering efter operation. Det har varit mycket väntan och jag har varit på hälarna.

– Jag har ju inte spelat på ett år, så nu känner jag mig redo att ta mig an grejor. Jag försöker vara ganska aktiv, men ändå behålla friheten jag fått.

Du sågs i tv-sändningen från UFC-galan i Madison Square Garden i november, är det något nytt intresse du skaffat dig?

– Nja, jag fick en inbjudan, så det var faktiskt min första match live. Jag gillar alla typer av event, där man får intryck.

Så vad tyckte du?

– Det är en show, men den är rätt brutal. Det är skrämmande och fascinerande på samma gång. Det är en show, helt klart, och man märker att folk är engagerade. De är med i matcherna. Det är inte som andra sporter, där folk sitter och äter på läktaren. Här kan allt hända så fort, det är väl det som gör att folk gillar den här sporten. Det kan vara slut efter tjugo sekunder, så det går inte att sitta och käka popcorn. Att gå och titta på baseboll är mer en social grej, då kan man sitta i tre timmar och titta och käka samtidigt.

Ni blir kvar i New York under överskådlig tid?

– Ja, det är här vi vill vara, men vi ser inte för långt framåt. Vi trivs väldigt bra och barnen trivs. Vi bor i ett bra område på södra Manhattan, skolan fungerar för barnen och det finns massor av aktiviteter de gillar. Det här är ett nytt kapitel i våra liv, så vi försöker hitta en rytm och innan alla bitar är på plats vill vi inte tänka alltför långsiktigt. Men jag vill inte bara flyta omkring utan jag vill göra grejor och ha en anledning att vara kvar i New York än att bara bo här.

Är döttrarna Charlise, 9, och Juli, 6, ”newyorkare” nu?

- Ja, vi ska åka hem, till jul nu efter att bara ha varit hemma en jul på sexton år, så de har alltid firat jul här och vår äldsta dotter Charlise undrade varför vi ska åka hem nu till julen. Men jag och Therese är väldigt taggade på att få komma hem och träffa alla. Barnen var lite mer frågande. Och det förstår jag, deras traditioner med julen är här. Vi har haft några vänner utanför stan, som vi alltid firat jul tillsammans med.

Henrik Lundqvist om hjärtoperationen

Hälsan är naturligtvis det viktigaste i Henrik Lundqvists liv nu efter den omfattande hjärtoperationen. Lundqvist berättar nu att han kommer behöva genomgå en till operation.

– Jo, det stämmer att jag måste genomgå en ny operation någon gång framöver. Genomsnittet är att det måste göras inom femton år.

Handlar det om samma typ av operation, som du måste göra om då?

– Jag bytte ju både klaff och en del av min aorta. Jag behöver byta min klaff igen och då finns det olika vägar att gå. Sätter du in en mekanisk klaff måste du ta blodförtunnande mediciner hela livet och då kan du inte leva lika aktivt och åka skidor och sådär. Jag valde den biologiska varianten och då behövs ett byte göras. Nu går ju teknologin framåt, så man vet inte riktigt hur det blir. Det är flera faktorer som spelar in när man behöver byta. Förhoppningsvis tar det lång tid innan jag behöver göra det igen och jag har hunnit smälta allt jag tvingats gå igenom.

– Men allt gick väldigt bra och jag känner mig både fysiskt och mentalt bra nu.

Det är en stor operation, hur klarade du den tiden?

– Visst, det är en stor grej, men det är först nu efteråt som jag reflekterar över vad som hände. Just då var jag väldigt fokuserad på det ögonblicket. Det var ju en konstig känsla, så klart, precis innan det skulle ske. Men jag var väldigt lugn, i alla fall.

Tror du att du har haft nytta av att ha varit toppidrottsman?

– Det hjälpte mig med hur jag tänkte och vad jag fokuserade på under dagarna både innan och efter operationen. Det kändes som jag kunde använda vissa grejor som jag hade använt under hockeykarriären för att vara på en bra plats. Men jag försökte tänka att det här var något som måste göras och likadant under de tio dagarna efteråt.

Hur är det att vakna upp efter en sådan omfattande operation? Hur mår man?

– Jag mådde inte så bra under de första dagarna. Det hade blivit strul med hjärtrytmen, så vi fick ju göra en till grej efter sex dagar. De fick ge mig en chock då för att få ordning på hjärtrytmen. Man hade inte mycket energi då. Det var konstanta tester som behövde göras även om jag var trött efter operationen och ville vila. Det var blodprover, olika röntgen och allt möjligt.

Var du rädd någon gång?

– Nej, jag var inte det. Jag visste att jag var i goda händer. Du måste släppa kontrollen och förlita dig på dem. Man uppskattar ju personalen på sjukhuset enormt mycket, det tog verkligen hand om mig.

Vad hände när du fick inflammationen?

– Jag var ju tillbaka på is sex-sju veckor efter operationen, men så kom ju inflammationen i mars och det var därför jag aldrig kom tillbaka i spel. Det blev som en hinna runt hjärtsäcken och jag fick käka olika mediciner. Sedan fick jag inte göra något på tre månader när det gällde fysiska aktiviteter, annars fick jag för hög puls. Jag har kvar lite av det och det är därför jag inte kan spela. Det är inte på grund av operationen utan inflammationen.

– Jag gjorde ett försök i höstas att testa lite, men kände då att det kom tillbaka. Så då var det bara att ge upp tankarna på en comeback. Det var inte meningen att det skulle ske. Det var för mycket ovisst kring inflammationen för du vet inte hur lång tid det tar att få bukt med den och om och när den kan komma tillbaka.

– Så att komma tillbaka efter operationen var enklare. Då visst jag att de här sakerna måste du göra och så lång tid tar det. Även om operationen var ett stort ingrepp, så är inflammationen lite lurigare.

Henrik Lundqvist säger att han kan leva ett ganska normalt liv igen.

Förutom debuten som expertkommentator hos MSG Network, som sänder New York Rangers matcher, har Henke tagit plats i expertpanelen hos TNT tillsammans med tre andra före detta NHL-stjärnor, Paul Bissonnette, Anson Carter och Rick Tocchet.

Han spelade gitarr i tv-studion och Bissonnette sjöng en Metallica-låt under första framträdandet.

Inte oväntat har Henke gjort succé med sitt lugn och sina hockeykunskaper. Lägg till detta en närmast perfekt engelska och en garderob, som slår knock på kollegerna.

– Har ni sett hans skor? De måste kosta lika mycket som min bil, utbrast Carter med ett leende och tv-kamerorna var snabba att zooma in på vad Lundqvist hade på fötterna i tv-studion, där han satt som inhoppare på Wayne Gretzkys plats.

Han ser tillfreds ut med livet utanför rinken och har naturligtvis hur många erbjudanden som helst på bordet framför sig. Tv-jobb, möjligheten att skriva sina memoarer, en tv-dokumentär om karriären, och om några år blir han med all sannolikhet invald i Hockey Hall of Fame i Toronto.

Han ler över frågan och säger lugnt.

– Vi får se. Jag tar det lugnt och tänker inte hoppa på en massa saker redan nu. Jag vill ägna mycket tid åt familjen och se till att jag mår bra. Jag trivs med livet. Och jag är väldigt tacksam över allt jag har fått uppleva. Nu när man tänker tillbaka, så är det så många roliga minnen man har från hockeyn. Det har varit kul att ha fått vara med om allt. Det är mycket som ska gå ens väg.

Gör det så mycket att det inte blev en Stanley Cuptitel eller grämer du dig när ni var så nära 2014?

– Nej, jag grämer mig inte. Självklart hade det varit kul att få uppleva en Stanley Cupseger, det är inget snack om det, men det är så mycket annat jag har fått glädja mig åt. Det faktum att mitt hjärtproblem upptäcktes för sexton år sedan, men att jag kunde spela vidare är jag tacksam över. Det hade varit betydligt tuffare om det hade krävts en operation när jag var trettio. Du kan ha stunder när du tänker på det på ett annat sätt och då mår du inte bra. Men känner man tacksamheten över så många saker som jag fått uppleva, så mår man så mycket bättre på en gång.

Med SM-guld, VM-guld, OS-guld, Vezina Trophy och en Stanley Cupfinal på meritlistan plus framträdanden i All Starmatcher i NHL och pengar på banken finns det ingen anledning till oro.

Det är hjärtat som måste slå rätt.

