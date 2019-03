Gabriel Landeskog, 26, går in på sin åttonde säsong i Colorado Avalanche, varav de sju senaste som kapten.

Efter att ha debuterat i Djurgården som 16-åring tog han klivet över till Nordamerika och gjorde karriär i den kanadensiska juniorligan OHL och laget Kitchener Rangers.

2011 draftades Landeskog som nummer två av Colorado Avalanche, samma klubb barndomsidolen Peter Forsberg tillhört under större delen av sin karriär och firat stora triumfer i.

– Han var min stora idol när jag växte upp. Så bara att bli draftad av Colorado var fantastiskt, säger Landeskog i programmet ”Wikegård vs” där han får besök av hockeyprofilen Niklas Wikegård.

Inte nog med det.

Landeskog debuterade i NHL i hemmapremiären mot Detroit 2011 – samma match som Peter Forsberg fick sitt tröjnummer 21 pensionerat och tröjan hissades i taket i hemmaarenan Pepsi Center under stort pompa och ståt.

– Jag var inte särskilt nervös innan matchen. Men när Foppa kommer ner från läktaren och går förbi vårt bås och hälsar på alla... då hade jag puls kan jag säga, säger Gabriel Landeskog.

LÄS MER: Peter Forsberg gör ny hockeysatsning

Avslöjar Foppas pinsamma namnmiss

Nuförtiden har Peter Forsberg garanterat koll på Landeskogs bravader i hockeyrinken.

Men annat var det förr.

Landeskog avslöjar också en anekdot gällande en pinsam namnmiss från Peter Forsberg.

Han visar upp en signerad keps för Niklas Wikegård, en keps från Colorados guldår 2001 där Foppa tillsammans med bland andra Joe Sakic och Ray Bourque vann Stanley Cup.

– Min coach i Kitchener var assisterande coach när Avalanche vann 2001. Han bad Foppa skriva en autograf till mig. Men då skrev han ”till Gabrielle”, säger Landeskog med ett skratt.

– Å andra sidan blev det en mycket roligare story. Men jag har inte vågat prata med Foppa om det här, säger han.

LÄS MER: Landeskog utsedd till världens bästa spelare

Wikegård vs sänds på Sportkanalen och C More, onsdag 20/3 klockan 21.30.