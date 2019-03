Vi kommer till en stadsdel, strax utanför Nashville, med flera palatsliknande villor med stora verandor och välklippta gräsmattor. Detta är en plats som en gång i tiden var ett slagfält under amerikanska inbördeskriget. Vid flera hus vajar den amerikanska flaggan. Huset där vi parkerar är ganska oansenligt i dessa kvarter.

Vi möts av Mattias Ekholm, Ida Björnstad och deras son William, som snart fyller ett år.

Deras vita tvåvåningshus är sparsamt möblerat, på baksidan har de pool och en inbyggd del med utemöbler runt en murad grillplats. Ida blir full i skratt då hon får höra om ett besök på Graceland i Memphis:

– Jag har också varit i Memphis. Men jag åkte till Ikea.

Ida har dukat fram pasta till lunch. Och Mattias har bakat bullar.

William, som har svårt att sitta stilla, leker med en boll på golvet. Efter en stund hoppar Mattias, som är lite stel i kroppen efter flera NHL-matcher och några smällar, ner på golvet med sin son.

Ida ser på killarna och ler.

– Varenda kväll vi går och lägger oss känner vi tacksamhet över hur vi har det. Men det är ingen dans på rosor. Det är ett tufft liv och Mattias är inte ute på någon hälsoresa, NHL-hockey är extremt krävande både för kroppen och för psyket.

William har en egen Nashville-tröja med nummer 14 ”DADDY” på ryggen Foto: Privat

Mobbad för sin familjebil

Mattias Ekholms väg till NHL och Nashville Predators började hemma i Rättvik och i IFK Ore i Furudal. Sedan blev det hockeygymnasium i Mora och debut i SHL som 18-åring.

När Mora åkte ur den högsta serien spelade Ekholm två år i allsvenskan innan han värvades av Brynäs. Där blev det ytterligare två år och ett SM-guld innan flyttlasset gick till Nordamerika där Ekholm nu är inne på sin sjunde säsong i Nashville.

Här är lönerna höga och förmånerna många. Ida och Mattias lever ett liv de flesta bara kan drömma om.

Men de håller en låg profil jämfört med många av deras hockeyvänner.

Mattias blir retad av lagkompisarna för att han kör Audi.

– Jag har blivit mobbad för min familjebil i flera år. Killarna i laget kör Porsche, Bentley, Ferrari och såna bilar. Men jag gillar min bil, den är funktionell och bra, säger Mattias.

– Vi skulle också kunna köpa en Porsche om vi ville. Men varför det? Det är inte vår grej alls, säger Ida.

Men något lyxigt måste ni ha unnat er?

– Vi har gjort en riktig lyxgrej som kom från botten av våra hjärtan. Vi har ett stort travintresse och i samband med Williams födelse köpte vi en travhäst. Han gör sin första start i mars, berättar Ida.

Vad är verklig lyx för er?

– För oss är det en myskväll hemma med svenska ostbågar och ”På spåret” på tv. Vi drömmer om att vinna Stanley Cup - och att få vara med och tävla i ”På spåret”...

– Vi är ett bra lag. Sedan skjuter vi från höften båda två och chansar ibland. Men vi måste bli mycket bättre. Vi kan Europa och Sverige bra, men vår akilleshäl är Sydamerika, säger Ida.

Mattias ser plötsligt irriterad ut:

– Det värsta var när Nashville var med. Vi missade vad floden inne i stan heter, Cumberland river. Den missen stör mig fortfarande. Det var inte bra.

Hemma hos familjen Ekholm/Björnstad i Nashville Foto: Magnus Nyström

Lever ständigt med risken att tvingas flytta

Om Mattias Ekholm lever ett nedtonat liv vid sidan av rinken är han en av klubbens stora stjärnor och trotjänare på isen.

Det är få förunnat att vara så länge i samma klubb som Ekholm har varit.

Något av det mest påfrestande för NHL-spelarnas familjer är att spelare kan tvingas byta lag mot sin vilja precis när som helst.

Mattias skulle kunna komma hem från en träning och säga något i stil med:

”Jag är ledsen älskling, men vi ska flytta till Dallas. Jag drar redan i kväll. Du får fixa i ordning här, packa väskorna och sedan komma efter.”

Lyckligtvis har han sluppit säga något som detta - än så länge. Men Mattias och Ida lever dagligen med risken.

– Det var en massa rykten om att jag skulle bli bortbytt i fjol. En reporter med bra insyn skrev till och med att jag kunde vara på väg till Colorado. Efter en match kallades jag till coachen och general managern var också där och båda sa: ”vi vet om alla rykten, men du ska veta att vi gör oss aldrig av med dig. Du ska vara kvar i Nashville”, berättar Mattias.

Det var skönt för Mattias att få sådan backning av sina chefer, men Ida erkänner att hon tog emot beskedet med blandade känslor:

– Första tanken var: ”Colorado - jaaa! Äntligen får jag vinter!”

– Men, nej. Vi vill inte flytta, vi vill vara kvar i Nashville.

För mig har pengar aldrig varit en drivkraft

En anledning till att Nashville vill behålla Ekholm är för att han är en lagets viktigaste spelare, men också för att han är förhållandevis billig. Något som fått stor uppmärksamhet i NHL där alla löner är offentliga och spelare och deras agenter hela tiden jämför med andra för att maxa sina löner.

Tidningen Hockey News gjorde en uppmärksammad artikel om ligans ”bästa affär”, där den ”billiga” Mattias Ekholm var med då han ”bara” tjänar 33 miljoner kronor per år.

Ekholms svar:

– Jag har aldrig ångrat att jag skrev på det kontraktet. Jag har en lön som säkrar framtiden för mig och min familj. Det finns alltid folk som säger: ”du hade kunnat tjäna ännu mer”. Men jag har redan tjänat mer pengar än jag kan spendera under min livstid. Och där jag kommer ifrån behöver man inte mer. För mig har pengar aldrig varit en drivkraft.

”Jag måste ha saker att göra”

Mattias Ekholm lever sin dröm.

För Ida Björnstad har drömmen tagit paus.

Hon tvingades säga upp sitt tv-jobb för att följa med Mattias till USA.

Ida var en hyllad programledare och reporter under åren i Sverige, då hon jobbade för TV4 och C More där hon bland annat var programledare för ”Studio: HockeyAllsvenskan” i C More och reporter under hockey-VM.

Men efter tre år avslutade Ida sin anställning då hon sommaren 2018 flyttade med Mattias till Nashville.

– Jag slet oerhört hårt för att komma dit jag ville. Jag krigade verkligen och offrade extremt mycket när det gäller familj och vänner. Och sedan vips, har livet tagit en helomvändning. Nu är jag här...

Ida har en podcast ihop med Julie Turris som är gift med Mattias lagkompis Kyle Turris. Foto: Privat.

Saknaden av jobbet stillas bland annat av en podcast hon gör tillsammans med Julie Turris, som är gift med Mattias lagkompis Kyle Turris.

– Det ger mig något eget att göra en gång i veckan. Det har varit fantastiskt roligt. Jag är rastlös. Det är den absolut största utmaningen med det här livet. Om några tänker: ”åh vad skönt att leva lyxliv och dricka vin och chilla hela dagarna”, så har jag en annan inställning. Jag måste ha saker att göra, säger hon.

Ida är också engagerad i projektet ”Ge bort till sport” som hon startade för fyra år sedan och som genom olika insamlingar skapar stipendium för ungdomar. Hon reste nyligen också hem till Sverige för att vara programledare i Eldsjälsgalan.

”Många gånger känner jag mig som en ensamstående mamma”

William har en likadan hockeytröja som pappa Mattias Ekholm, med nummer 14.

Men på Williams tröja står det ”daddy” på ryggen.

När pappa Mattias kommer hem efter ännu en resa skiner William upp av glädje.

Det finns tillfällen då familjen lever i en vardag de flesta av oss skulle avundas, men det är förstås inte hela bilden.

Det kan också vara en magsjuk son på tio månader som kräver ständig tillsyn och en pappa som säger:

– Sorry, älskling, jag måste åka nu.

Och åker till ett lyxhotell i Los Angeles för att i lugn och ro ladda upp för match dagen därpå.

NHL-spelare vabbar aldrig. Kvar i huset i förorten är Ida. Ensam med en sjuk son.

– Det är klart det blir lite kämpigt när man inte ens kan gå på toaletten själv, säger Ida.

Hon och Mattias skulle aldrig beklaga sig eller tycka synd om sig själva, men de är måna om att ge en lite mer nyanserad bild av livet för en familj där pappa spelar i NHL.

– Jag tror att många har en väldigt romantisk bild av hur det här livet är. Särskilt män som tänker att Mattias har det bra som får spela hockey och att jag ska vara sjukt glad och tacksam över att få leva ett drömliv i lyx, säger Ida.

Så enkelt är det förstås inte.

– Många gånger känner jag mig som en ensamstående mamma. Ibland vill jag bara skicka upp alla kvinnor som lever med idrottsmän på en piedestal. Detta liv är inte bara Mattias liv, det är mitt och Williams också. Vi är inne i detta allihopa. Och ibland är det väldigt tufft, säger Ida och fortsätter:

– Jag valde bort mitt jobb hemma i Sverige för att flytta hit och sedan vi fick William blir det nästan som om jag gett upp mitt eget liv helt och hållet. Han tar så otroligt mycket tid och jag är som sagt ofta väldigt ensam.

”Hade jag fått bestämma hade C More haft studio i Nashville”

Att släkt och vänner ofta kommer på besök hemifrån underlättar förstås när det gäller både att få hemmet att fungera och att få sällskap. Ida och Mattias har också blivit goda vänner med sina grannar: ett amerikanskt par där kvinnan är hemmafru och mannen driver eget företag i läkemedelsbranschen.

– Det är skönt att ha vänner utanför hockeyn. De har en sexårig pojke och vi har bland annat varit med och kollat när han spelat match i amerikansk fotboll. Det var väldigt mysigt. Grannarna har varit jätteviktiga för oss, säger Mattias.

Du lever din dröm, Ida har tvingats ta en paus från sitt jobb - det är inte så jämställt?

– Nej, inte för fem öre. Jag är otroligt tacksam för det som Ida gör nu. Jag tror heller inte att det är en slump att jag gör min bästa säsong just nu. Med både Ida och William vid min sida. Jag får det bästa av två världar. Mitt drömjobb och familjeliv. Så är det inte för Ida. Jag vet det. Hade jag fått bestämma hade C More haft en Hockeystudio här i Nashville, säger Mattias.

Sedan säger han att den här livsstilen blir speciell för honom också:

– Jag kan vara ute på resa i tio dagar. Och så kommer jag hem och får se att William lärt sig nya saker. Det känns lite märkligt, det hade ju jag velat vara med och lära honom.

– Sedan är det klart att jag får dåligt samvete som är borta så mycket. Särskilt sista tiden när William varit sjuk och Ida varit ensam med honom.

Hon skrek och grät i telefonen

Men även livet som hockeyproffs kan bli ensamt. De berättar båda om när Ida nyligen fick ”ett litet utbrott” och Mattias satt på sitt hotellrum några hundra mil hemifrån och sa:

– Om du bara visste hur jag önskar att jag var i din situation just nu.

Att sakna familjen, är det något ni spelare kan erkänna för varandra och prata om?

– Ja, absolut. Vi var faktiskt sex spelare i laget som fick barn nästan samtidigt. Det gör att det blir lättare. Vi förstår varandra. Det var mer macho i hockeyvärlden förr. Nu tycker ingen det är konstigt när jag säger att jag saknar William, säger Mattias och berättar om gången då han hämtade upp en lagkompis för att de skulle åka tillsammans till flygplatsen för en bortaresa.

Efter bara ett par minuter ringde lagkompisens dotter. Hon skrek och grät i telefonen.

– Daddy come home!

– Det är aldrig roligt att åka ifrån familjen, säger Mattias.

”Vi vill vinna Stanley Cup”

NHL-stjärnan Mattias Ekholm ifrågasätter sin livsstil ibland, och ställer sig frågan om det är värt priset. Men han kommer alltid fram till samma svar.

– Jag känner att jag är en viktig spelare i laget och drömmen om Stanley Cup är stark. Det är drivkraften och motivationen för mig.

Och där är Mattias och Ida helt överens.

Ida säger:

– Vi vill vinna Stanley Cup. Det är därför vi är här. Och vi vinner och förlorar som en familj. Detta är en resa vi gör tillsammans. Det härliga med sport är att få uppleva de stora segrarna. Som i fjol, då vi åkte till Köpenhamn trots att William bara var sex veckor, och det blev VM-guld. Sent på kvällen kom Mattias till mig och William på hotellet, höll upp guldmedaljen och sa: ”Vi gjorde det!”.

Nashville-svenskarna Viktor Arvidsson, Filip Forsberg och Mattias Ekholm jublar med pokalen efter VM-guldet 2018. Foto: BILDBYRÅN

Mattias pratar varmt om Idas betydelse för hans karriär:

– Jag har jättemycket att tacka henne för mina framgångar. Hon kan hockey också. Hon ger positiv feedback och konstruktiv kritik.

Pappa tycker sonen redan gjort det största

I familjens hus syns inte många spår efter att pappa är hockeystjärna. Det är inte hockey på deras storbilds-tv i vardagsrummet, det är barnprogram. Och det enda med koppling till Nashville Predators är några leksaker på golvet. Som en gul plasthink med Predators klubbmärke.

Hemma vid köksbordet pratar de sällan hockey. Men när Mattias eller Idas pappa är på besök kan de ibland tvingas sätta en tidsgräns.

– De båda kan prata hockey i timmar. Så då säger vi ibland att nu pratar vi hockey i 20 minuter, sen får det vara nog, då pratar vi om annat. Samtidigt är det förstås roligt att de är så passionerade och tycker att det är så kul, säger Mattias.

Mattias Ekholm får uppleva något väldigt unikt som är få förunnat.

Samtidigt är inte NHL det största för alla.

– Nej, i min fars ögon finns inget större än när jag vann SM-guld med Brynäs. När jag var liten åkte vi från Rättvik till Gävle för att kolla på hockey. Leksand var närmare, men min far har alltid hejat på Brynäs och han har livstids medlemskap. Det finns en rolig historia om finalen vi vann. För när Ryan Gunderson gjorde 2-0 i den avgörande matchen svimmade pappa på läktaren. Så glad blev han…

I Sverige får Ida bestämma

Mattias kontrakt med Nashville går ut säsongen 2021/22.

Vad händer efter det?

– Nu har jag min karriär i NHL. Ida kämpade sig fram till jobbet hon hade hemma precis som jag kämpat mig fram till mitt jobb. Jag har en oerhörd respekt för henne, hon är grym på vad hon gör. När vi flyttar hem till Sverige - då får Ida bestämma. Då följer jag med henne dit hon vill. Då är det min tur att vara mer hemma.

Ida fortsätter resonemanget:

– Ja, vi säger så. Men vi gör allt tillsammans. Det går inte att göra det vi gör nu om man är ett ego. Vi gör allt detta tillsammans och det blir likadant i Sverige. Vi kommer flytta dit det är bäst för oss alla. Där vi har nära och kära.

Mattias säger:

– Det är klart att det perfekta livet för oss vore att jag spelade i SHL och Ida jobbade på C More och att vi bodde nära familj och vänner. Det hade på många sätt varit det absolut bästa. Men att få vinna Stanley Cup...

Han nickar ut mot baksidan av huset, med poolen och grillplatsen och fortsätter:

– Vi var i final för ett par år sedan, familj och vänner från Sverige var här, vi grillade och hade det mysigt hemma på kvällarna och det var fantastisk stämning på matcherna. Att få uppleva det igen - och att vi vinner. Det är drömmen.