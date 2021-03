”Jag har aldrig testat det i en förlängning”

Han tänkte helt rätt när han kom med fart i den vänstra tekningscirkeln och inte hade den bästa vinkeln för att kunna överlista Penguinsmålvakten Tristan Jarry, så Bratt åkte ner mot kortsargen och rundade kassen. En skarp sväng sedan in mot den första stolpen gav honom möjligheten att trycka in pucken där.

New Jersey har haft en tuff säsong med skador och flera covid-fall, vilket tvingade klubben att flytta matcher och stänga träningsrinken för all verksamhet under en period.

Så här säger Jesper Bratt om den struliga säsongen 2020-21.

– Säsongen har varit väldigt annorlunda det här året och speciellt för mig som kom in sent och bara hann spela tre matcher innan vi stängde ned för Coronan.

– Det har väl i allmänhet varit en ganska tuff säsong för oss som lag och även för min del, speciellt med målskyttet. Men vi har steppat upp på sistone och spelat bättre som lag, säger Jesper.

Jagar en slutspelsplats

Han utnämndes till banans bättre spelare före Pittsburghmålvakten Tristan Jarry.

Sidney Crosby gav Penguins ledningen i matchen efter drygt tre minuter. Devils kvitterade genom Sami Vatanen efter knappt fem minuters spel i mittenperioden.

Bratts fullträff var hans andra i vinter. Han har också 12 assist på poängkontot och är +2.

New Jersey har tio poäng upp till Boston Bruins, som parkerar på den fjärde och sista slutspelsplatsen i tabellen för East division.

Tror du att ni kan klättra i tabellen och nosa på en plats i play off? Knappt halva säsongen återstår.