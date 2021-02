LOS ANGELES. Det var säsongens blunder i NHL.

Med en minut kvar av matchen och ställningen 2-2 lämnade Bostons finländske målvaktsstjärna Tuukka Rask kassen och åkte mot spelarbåset.

Han trodde att laget låg under mot New York Rangers och behövde ta ut målvakten för att få in en extra utespelare.

– Jag har aldrig sett något liknande, utbrast förre NHL-spelaren och numera expertkommentatorn Dave Reid i tv-studion hos NHL Network.