Men inte bara det. Näslund, som har sin tröja pensionerad och upphissad i taket av Rogers Arena sedan december 2010, ska hyllas inför en fullsatt arena tillsammans med två andra gamla ikoner, Stan Smyl och Trevor Linden, före måndagskvällens möte med Nashville.

Sedinarnas stora kväll blir på onsdag före matchen mellan Canucks och Chicago.

– Jag känner en speciell stolthet att Danne och Henke i veckan också får sina tröjor pensionerade. Att tre grabbar som började spela hockey i lilla Järved nu kommer att ha sina matchtröjor hängandes tillsammans i taket av en NHL-arena är egentligen osannolikt. Det gör mig väldigt glad och stolt, säger ”Macke”.

Nya livet: affärsman

Näslund är precis som gamle lagkamraten från Modo Hockey och Tre Kronor, Peter Forsberg, i andra akten av sitt yrkesliv nu som affärsman och fastighetsägare.

Båda har investerat olika stora fastighetsprojekt i norra Sverige och upstarts hemma i Örnsköldsvik och har nu också hittat ett gemensamt projekt, restaurangen Strandkajen vid hamnområdet i barndomsstaden.

Markus har byggt en ny fastighet ett stenkast från Foppas hotellbygge, som inrymmer Elite Hotel.

Näslunds fastighet inrymmer 38 lägenheter och två restauranger samt en affärslokal i markplanet.

– Eftersom jag själv hade chansen att bestämma hur byggnaden skulle se ut kändes det som en bra chans att hitta ett koncept för en bistro där och det är kul att Peter är en av våra partners i satsningen, säger Macke.

Men hans största pågående projekt är bygget av en fritidsby i Åre, som går under namnet Rödkullen.

Från början hade han Östersunds förre fotbollsordförande Daniel Kindberg som partner, men efter all turbulens kring honom och hans avhopp har Näslund hittat en ny partner för jätteprojektet, ett fastighetsbolag med rötter i Umeå, Nordiska Centrumhus.

– Det har varit en lång process med att utveckla byggplanerna och annat, men nu är vi på rätt väg och jag hoppas att vi kan komma i gång under det här året.

”Kände att jag inte riktigt hängde med längre”

Markus Näslund gjorde 1117 matcher under 16 säsonger i NHL.

Han inledde karriären i Nordamerika i Pittsburgh Penguins 1993-94, men det stora genombrottet kom i Vancouver Canucks, där han spelade i tolv säsonger och var kapten under åtta år.

Han avslutade NHL-karriären med en säsong i New York Rangers 2008-09, men avstod från att spela det andra året av kontraktet med klubben.

– Det var en bra upplevelse att få avsluta med ett år i New York, då det var så annorlunda efter alla åren i Kanada och Vancouver. Men jag kände att jag var i slutet av min karriär och att jag inte riktigt hängde med längre, så det var dags att göra något annat.

Under sina år i hockeytokiga Vancouver växte Markus Näslund till en av ligans största stjärnor.

Han var en vass målskytt, som var snubblande nära att vinna poängligan säsongen 2002-02 med sina 104 poäng, varav 48 mål.

Men en viss Peter Forsberg snodde Art Ross Trophy i den sista omgången.

Macke vann dock omröstningen bland kollegerna i NHL och belönades med statusfyllda Lester B Pearson Trophy, som den mest värdefulle spelaren.

”Jag vill ha nya utmaningar”

SportExpressen träffar honom över en tidig frukost i Vancouver och det blir ett timslångt samtal om mer än gamla hockeyminnen.

Näslund är klar med hockeyn efter sina år som general manager i Modo Hockey.

– Jag har inga tankar på att återvända till något hockeyjobb. Jag vill ha nya utmaningar och trivs med det jag gör nu.

Var det vid något tillfälle aktuellt att ni skulle stanna kvar och bosätta er här i Vancouver?

– Nej, egentligen inte. Både Lotta och jag kände att vi ville flytta hem, dels för barnens skull. Och det har vi inte ångrat, vi trivs hemma i Övik och jag gillar vårt liv idag med nya projekt och utmaningar.

Du har gett dig in i några stora byggprojekt, hur har det varit att styra över det?

– Jag tar professionell hjälp från folk i de branscher jag ger mig in i, men visst kan det bli överväldigande ibland. Fastighetsprojektet vid hamnen i Övik har Lotta också varit väldigt involverad i när det gäller design och annat, så våra barn är trötta på att höra oss diskutera jobbet vid middagsbordet, haha...

– Men nu är det inflyttningsklart i april, så snart kan vi lägga det till handlingarna. Alla enheter är sålda. Det gick snabbt.

Din son Alex spelar i Modos J 18-lag, hur mycket hockey hinner du med där hemma?

– Jag går och ser alla hans matcher om jag kan och inte är på resa. När det gäller Modo i Hockeyallsvenskan har jag väl hunnit se dem fyra-fem matcher i vinter. Det vore stort om de kan ta sig upp i SHL igen, det skulle betyda så mycket för både klubben och staden. Och jag är hoppfull att det kommer att ske om inte i år, så kanske nästa år.

Du har inga planer på att ta familjen med dig och flytta till Schweiz eller Spanien?

– Nej, vi trivs så bra i Övik och det känns kul att kunna betala tillbaka lite till staden där vi växte upp, både Lotta och jag. Men vi reser en hel del, så vi är nöjda som vi har det.

Vilka gamla hockeykompisar håller du kontakt med?

– Min gamle lagkamrat från Vancouver, Mattias Öhlund, är en av mina bästa vänner. Vi reser på semester tillsammans med våra fruar minst en gång per år.

Du har sommarhus på Ulvön och jagar älg där med ett gäng gamla NHL-stjärnor?

– Ja, Niklas Sundström är den som organiserar jakten och Uffe Dahlén, Mattias Norström och Daniel Tjärnqvist brukar vara med i jaktlaget. Mats Sundin var med ett år också. Det blir roliga kvällar med mycket snack om gamla hockeyminnen.

Du hade förmånen att få spela med superstjärnor, som Mario Lemieux och Mark Messier, under NHL-åren. Vem var den bäste du lirade med?

– Om jag måste säga ett namn, så blir det nog Lemieux. Han var i en klass för själv och kunde ensam ändra matchbilden med sin skicklighet och den respekt han förde med sig när han avancerade upp i banan med pucken.

– Att få bilda kedja med Lemieux och Tomas Sandström var stort och ett minne för livet.

Du hade plats i två superkedjor i Canucks också, hur var det?

– Ja, först fick jag chansen att spela ihop med Mark Messier och Trent Klatt, vilket var speciellt med tanke på Messiers status i NHL. Sedan hade jag några roliga år ihop med Brendan Morrison och Todd Bertuzzi när vi kallades för 'West Coast Express'.

Vad hinner du med under de här dagarna i Vancouver?

– Vi har våra två döttrar Rebecca och Isabella med oss, så det blir lite besök hos gamla vänner och sedan lite signeringar och saker med Canucks.

Du var gäst hos Hockey Night in Canada i lördags och deras ”After Hours”, vad handlade frågorna om?

– Allt möjligt, tvillingarna Sedin förstås, men också lite roliga klipp om någon pinsamt missat straff jag hade under NHL-åren. Och min förre general manager Brian Burke berättade en historia från studion i Toronto om att jag kom in på hans kontor och bad om att få bli trejdad för att jag inte stod ut med coachen Mike Keenan. Men att han skickade hem mig med uppmaningen att fundera över beslutet och att jag nästa dag kom in och sa att jag ville vara kvar. Jag minns det inte riktigt så, men det var en bra historia att ha i programmet.

Markus Näslund om nya affärslivet