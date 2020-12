En av orsakerna till att Nicklas Bäckström ser fram emot säsongen 2020-21 – när den nu börjar – är att Washington Capitals förstärkt laget med en annan svensk legendar.

Just det, Henrik Lundqvist, 38, har kommit till den amerikanska huvudstaden efter femton säsonger i New York med Rangers.

Bäckström tror att det är en perfekt lösning för alla parter.

– Henke kommer att betyda jättemycket för oss med sin rutin och personlighet. Jag har ju spelat i Tre Kronor med honom, så jag vet vilken typ av kille han är. Och personligen tror jag att det kan vara bra för honom att slippa ta hela ansvaret, som han tvingades göra under så många år i New York. Känner jag honom rätt kommer han att storspela hos oss.

Lundqvist och Bäckström i Tre Kronor. Foto: ANDREAS HILLERGREN / BILDBYRÅN

”Stor besvikelse”

Han gjorde en kort sväng hem till Sverige sedan Capitals åkt ut i ”Bubblan” i Toronto i augusti redan i åttondelsfinalen mot New York Islanders.

Det var en skräll, då Washington hade vunnit Metropolitan-divisionen och hade siktet inställt på ett långt slutspel och en chans att ta tillbaka mästartiteln från St. Louis Blues.

”Bäckis” och kompani blev mästare 2018 efter seger i finalserien över Vegas Golden Knights.

Efter bara några dagar hemma i Gävle var han tillbaka i Washington, och han har haft gott om tid att fundera över det tidiga uttåget i sommarens slutspel.

– Det var en stor besvikelse från vår sida hur allt utspelade sig hockeymässigt och inget vi vill uppleva igen. Jag vet inte riktigt varför det gick så illa, vi hade inte riktigt något go i laget när vi kom tillbaka efter speluppehållet. Vi fick inte i gång spelet på alla cylindrar.

Åttondelsfinalen blev en speciellt tråkig historia för Bäckström, då han åkte på en hård tackling mot huvudet tidigt i det första mötet av Islanders lagkapten Anders Lee.

Han drabbades av en hjärnskakning och missade de tre efterföljande matcherna.

– Det var jäkligt tråkigt, men det är sådant som händer i den här sporten. Alla satsar hårt när det är slutspel, så man måste se upp.

Nicklas Bäckström väljer att inte peka ut Anders Lee för vad många ansåg vara en ”tjuvsmäll”.

Han vill titta framåt i stället.

– Jag har mer bensin i tanken och tänker spela i många år till. De nya killar vi har fått in, speciellt på backsidan (Justin Schultz, Trevor van Riemsdyk) kommer att passa bra in både hockeymässigt och utanför rinken. Det har jag lärt mig med åren, hur viktigt det är att nyförvärven passar in i gänget.

Stjärnspäckat lag

Offensivt har Capitals fortfarande en stark uppställning med lagkaptenen och målkungen Alexander Ovetjkin i spetsen.

Förutom Bäckström finns också stjärnforwards, som Jevgeni Kutznetsov, T.J. Oshie, Jakub Vrana och Tom Wilson.

Anfallet innehåller också etablerade rollspelare, som Carl Hagelin och Lars Eller. Försvaret är byggt runt John Carlson, som var nominerad till Norris Trophy säsongen 2019-20. Priset gick till Nashvilles Roman Josi. Victor Hedman var den tredje nominerade spelaren.

Henrik Lundqvist blir reservmålvakt bakom Ilja Samsonov, men bli inte förvånad om han kommer att få förtroendet att spela mer än så.

– Vi är sugna på att slåss om Stanley Cup igen, så jag är väldigt taggad inför den här kommande säsongen, säger ”Bäckis” om lagbygget.

Nicklas Bäckström med sambon Liza med barnen Vince, 4, Alizee, 8 månader och Haley, 7. Foto: Privat

77 miljoner kronor om året

Han har gjort tretton säsonger i NHL och är Capitals näst högst betalde spelare med en årslön på 77,3 miljoner kronor.

Du var bara 19 år när du kom till NHL hösten 2007, nyss fyllde du 33. Hur annorlunda är NHL-livet i dag?

– Helt sjukt hur snabbt det går. Det bara springer i väg. Jag minns hur det var på draften i Vancouver 2006 när jag blev listad av Washington. Nu är jag trebarnspappa och lever ett annat liv. Då såg dagarna ut så här: träning, tupplur, käka och sedan göra något med polarna.

Hur får du ihop schemat i dag med sambon Liza och barnen Haley, 7, Vince, 4 och Alizee, 8 månader?

– Vi har hus härute i förorten Arlington, där Capitals träningsrink också ligger. Det fungerar jättebra, mycket tack vare en förstående sambo. Vi är ju borta mycket under säsongen.

Hur ser en vanlig dag ut under säsongen?

– Efter träningen åker jag hem och käkar lunch för att sedan vara redo för aktiviteter med barnen under eftermiddagen. Vi har provat på en massa olika saker, horse back riding och skridskoåkning, förstås, för att nämna några.

Är Vince en hockeytokig 4-åring med tanke på pappas jobb?

– Jodå, han gillar hockey. I början gick han på skridskoskola, men den där timmen på is varje vecka blev bara tjugo minuter av aktiviteter. Resten av tiden fick han stå och lyssna på instruktioner och se på när andra skulle göra sina övningar. Så nu hyr jag en timme i egen regi, så han kan åka hur mycket han vill. Han har lärt sig åka riktigt bra nu och kan åka med utrustning på sig också. Det är kul att se hur roligt han tycker att det är.

Du är affärspartner med Peter och Kent Forsberg i fastighetsbolaget Lerstenen, sedan några år tillbaka?

– Ja, det är en jättebra grej som jag är glad att jag hoppade på. Inte minst därför att vi är ett så bra gäng, där Lars och Erik Sällström är de andra två delägarna i bolaget och de med branschkunskaperna. Vi har investerat i fastigheter längs Norrlandskusten, så det är spännande att få vara med och lära sig allt eftersom.

Engagemanget i bekämpningen av cancer har länge varit en välgörenhet du jobbat med?

– Ja, det ligger mig varmt om hjärtat, då min mamma Catrin drabbades av bröstcancer för ett antal år sedan. Hon är frisk i dag, men jag har en egen organisation här i Washington tillsammans med lagkamraten Tom Wilson som heter So Kids Can och är till för att hjälpa cancersjuka barn. Vi besöker sjukhus och skolor i områden, där barnen har det tufft. Jag försöker ställa upp så mycket som jag kan och det gäller inte bara för de cancersjuka barnen utan andra unga, som vi kan hjälpa.

Till sist, det är mycket snack om Ovetjkins chans att nå ikapp Wayne Gretzky i målligan genom tiderna i NHL. Vad säger du?

– ”Ovie” behöver väl göra 188 mål för att komma ikapp, om jag minns rätt. Är det någon som kan ta det där målrekordet från Gretzky, så är det han. Jag tror faktiskt han kan greja det. Han har två saker han fokuserar på nu och det är att vinna Stanley Cup igen samt att ta det där målrekordet.

Men Ovetjkin är 35 år, kan han verkligen göra 188 ytterligare mål innan han lägger av?

– Gör han 40-50 mål per säsong, som han brukar göra, så kan han greja det på fyra säsonger. Varför inte, säger Nicklas Bäckström.