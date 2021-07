Krakens general manager Ron Francis betonade hur nöjd han var med att ha Adam Larsson i truppen från start i den nya klubben.

– Jag är överlycklig över att Adam också skrivit ett fyraårskontrakt med oss. Han är en viktig kugge i det här lagbygget för de kommande åren.

Seattle Kraken avstod alltså från att plocka Landeskog, som Colorado Avalanche hade gjort tillgänglig inför den här expansionsdraften.

Därför blev det inget med Landeskog

Enligt uppgift kunde man inte komma överens kring de ekonomiska villkoren, alltså lönen och kontraktets längd.

Man nappade inte heller på Montreal Canadiens schackdrag att lämna målvaktsstjärnan Carey Price oskyddad.

– Vi höll ett antal diskussioner i ledningsgruppen om hans namn, men valde att gå i en annan riktning, sa Ron Francis i den direktsända showen från Gas Works Park.

Mark Giordano största namnet i Seattle

Det största namnet i lagbygget var 37-årige backveteranen Mark Giordano, som gjort 15 säsonger i Calgary Flames och varit klubbens lagkapten under många år.

Giordano var en av sex spelare som fanns på plats i Seattle under tv-showen.

– Jag måste erkänna att det känns lite annorlunda att stå här. Jag har aldrig tidigare varit i Seattle, men jag kan redan känna stödet från fansen och suget kring laget, sa Giordano till publikens jubel.

Den som drog ner de största applåderna var Brandon Tanev, en powerforward som Kraken valde från Pittsburgh Penguins.

Han fick med sig de tusentals i publiken i hejaramsor och blev direkt en favorit bland hockeyfansen i Seattle.

Kraken tog till alla möjliga tricks när man annonserade valen av spelare. Förre NHL-målvakten och numera tv-profilen Kevin Weekes dök upp i filmade inslag på olika ställen i staden och letade upp namnskyltar på de spelare Kraken draftat.

Kallade Calle Järnkrok för ”Kelli”

Fiskhandeln på Pike Place Market bjöd på en kastad fisk mellan marknadsstånden, som Weekes plockade ut ett instucket kort ur med Torontos Jared McCanns namn på.

På Seattle Aquarium fanns en grodman bland fiskar och växter, i toppen av den världsberömda Seattle Needle dök Weekes också upp liksom i den nyrenoverade Climate Pledge Arena.

Man tog hjälp av ett stort antal kändisar med rötter i Seattle, bland dem basketlaget Seattle Supersonics legendarer Gary Payton och Shawn Kemp.

Artisten Macklemore dök också upp och presenterade några av spelarnamnen.

Roligaste inslaget var när NFL-stjärnan Marshawn ”beast Mode” Lynch skulle introducera Calle Järnkrok och sa:

– We´re going with the boy-boy Calle Jarnkrok, you know what I´m talking about.

Men han uttalade svenskens förnamn som ”Kelli”.

Han rättades av Kevin Weekes och Lynch bad direkt den svenske forwarden om ursäkt.

– Hey, Calle. Om jag inte uttalade ditt namn rätt får du leta upp mig och ge mig ett nyp i armen och berätta hur det ska uttalas.

SEATTLE KRAKENS TRUPP MÅLVAKTER: Chris Driedger, Florida Panthers. Vitek Vanecek, Washington Capitals. Joey Daccord, Ottawa Senators. BACKAR: Haydn Fleury, Anaheim Ducks. Jeremy Lauzon, Boston Bruins. Will Borgen, Buffalo Sabres. Mark Giordano, Calgary Flames. Gavin Bayreuther, Columbus Blue Jackets. Jamie Oleksiak, Dallas Stars. Adam Larsson, Edmonton Oilers. Kurtis MacDermid, LA Kings. Carson Soucy, Minnesota Wild. Cale Fleury, Montreal Canadiens. Vince Dunn, St. Louis Blues. FORWARDS: Tyler Pitlick, Arizona Coyotes. Morgan Geekie, Carolina Hurricanes. John Quenneville, Chicago Blackhawks. Joonas Donskoi, Colorado Avalanche. Calle Järnkrok, Nashville Predators. Nathan Bastian, New Jersey Devils. Jordan Eberle, NY Islanders. Colin Blackwell, NY Rangers. Carsen Twarynski, Philadelphia Flyers. Brandon Tanev, Pittsburgh Penguins. Alexander True, San Jose Sharks. Yanni Gourde, Tampa Bay Lightning. Jared Mccann, Toronto Maple Leafs. Kole Lind, Vancouver Canucks. Mason Appleton, Winnipeg Jets. Visa mer