”Imponerande – stort för honom och laget”

Allvin var på plats i Honda Center när Elias Pettersson nådde magiska 100 poäng för första gången under NHL-karriären.

Poängen kom under ett powerplay sedan Ducksforwarden Jakob Silfverberg dragit på sig en utvisning efter att ha hakat just EP40.

J.T. Miller satte fart på attacken i numerärt överläge från den vänstra långsargen i anfallszonen och spelade över pucken till Elias, som stod placerad i den högra tekningscirkeln.

Han uppfattade direkt att Boeser var omarkerad vid den vänstra stolpen och hittade lagkamraten direkt med en passning.

Patrik Allvin: ”Imponerande”

Boeser hade bara att trycka in pucken bakom Ducksmålvakten Lukas Dostal.

Vancouverspelarna på isen var snabbt framme och kramade om Pettersson. Alla förstod betydelsen av målet och jublet var stort också i spelarbåset när Elias åkte förbi för att få de sedvanliga highfives, som spelarna gör efter varje mål i ligan.

– Jag hoppas att Elias fortsätter att lära sig att leda laget och visa att han är en bra spelare. Att göra 100 poäng är imponerande, laget har ju inte varit bra under de senaste åren heller. Elias har tagit stora steg i år, drivit laget under många av kvällarna och hjälpt oss att vara med i matcherna. Jag hoppas att han kan ta nya steg under sommaren och komma väl förberedd för att vara med och leda laget ännu mer under nästa säsong, säger Patrik Allvin.

Första gången Elias Pettersson når 100 poäng

Några bonuspengar utfaller inte för en milstolpe som 100 poäng.

– Nej, haha…, några såna bonus finns inte. Jag tror att Elias kanske får bjuda på middag till de andra killarna, som hjälpte honom till milstolpen.

Elias Pettersson hade före nattens match i Anaheim gjort 99 poäng, 38 mål och 61 assist, på 79 matcher.

Hans bästa poängnotering under de tidigare fyra säsongerna i NHL var 68 poäng på 80 matcher förra säsongen (2021-22).

Elias Pettersson håller ett högt poängtempo i NHL, vilket hans statistik visar. På 324 matcher i Vancouver Canucks har han producerat 321 poäng, 135 mål och 186 assist, nattens assist inräknad.