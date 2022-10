Hyllas efter nytt klassmål: ”Wow”

Nu är frågan om Söderblom får chansen direkt i NHL när grundserien kör igång i nästa vecka eller om han startar i AHL med farmarlaget Grand Rapids Griffins.

– Vi ska ta det beslutet både när det gäller honom och Simon Edvinsson under de kommande 48 timmarna, kommenterade coachen Derek Lalonde under sin presskonferens efter nattens match.

Ingen av de nämnda svenskarna kommer att spela lördagens avslutande träningsmatch i Toronto.

– Nej, vi har matchat båda hårt och har fått chansen att se dem i olika situationer, sa Lalonde.

Elmer Söderblom har fått massor av beröm under träningslägret och försäsongsmatcherna med Red Wings.

– Jag tycker att jag börjat anpassa mig bättre nu till spelet här på de mindre rinkarna. Tempot är högre, så det gäller att vara snabb i både tanken och fötterna. Jag försöker samtidigt använda min storlek och jobba stenhårt för att vara redo om jag får chansen att spela i NHL inom kort, sa Elmer när han mötte media efter nattens seger.

Om 2-2-målet sa han:

– Jag försökte bara få iväg ett skott på mål när jag lyckades ta mig fram mot kassen.

”Tänk om Söderblom gör som Raymond”

Hans backhandskott gick in via insidan av den vänstra stolpen och fick de 15 246 åskådarna i Little Caesars Arena att jubla.

Precis som tv-kommentatorerna.

– Wow, vad hände där? Söderblom har verkligen fått chansen att visa upp sig under den här försäsongen, utbrast gamle klubbikonen Mickey Redmond när svensken sprätte upp pucken i nätet och kvitterade till 2-2 i mitten av den andra perioden.

Med sin storlek och räckvidd kan Elmer Söderblom göra långa dragningar och lura motståndarna och det var precis vad han gjorde när Torontobacken William Villeneuve klev fram snett till vänster om kassen för att försöka stoppa svensken.

Söderblom, som fick sitt stora genombrott i Frölunda och SHL förra säsongen, har imponerat under campen i Detroit.

– Tänk om Söderblom gör om vad Lucas Raymond och Moritz Seider lyckades med förra hösten och ta en plats direkt i NHL. Vilken grej vore inte det, kommenterade Redmond i tv-sändningen av nattens match hos Bally Sports.

Helen St. James, som bevakar Red Wings för Detroit Free Press, säger till SportExpressen så här om Söderblom och Edvinssons chanser:

– De har båda en bra chans att få starta säsongen i NHL, men det är trångt om de sista platserna när truppen ska formas nu inför seriepremiären i nästa vecka. Tränarstaben och ledningen har en del svåra beslut att fatta under de kommande dagarna.

Tränaren om Söderblom: ”Imponerande”

Elmer Söderlund draftades i den 6:e rundan 2019. Han skrev på ett treårigt rookiekontrakt med Detroit den 9 juni i år värt 31,1 miljoner kronor.

Med sin storlek, 198 cm och 92 kilo, kan Elmer ge Detroit en extra dimension i anfallet.

– Ja, vi vill gärna utnyttja hans storlek framför motståndarkassen i powerplay. Det är imponerande att han kan röra sig så bra med tanke på sin storlek. Och han har mjuka händer, berömmer Lalonde.

Detroits övriga mål i nattens match gjordes av Tyler Bertuzzi (2) och Joe Veleno.

Lucas Raymond och Gustav Lindström hade varsin assist.

Hos Toronto gjorde Rasmus Sandin säsongsdebut och var en av lagets målskyttar.

Han utnämndes till Maple Leafs bäste spelare den här kvällen och hade fyra skott på mål, utdelade två tacklingar och täckte ett skott under de 22.32 minuter han spelade.

Det var mest av alla i Toronto.

Man vilade en rad av sina stjärnor, bland dem William Nylander, Auston Matthews, Mitch Marner och Morgan Rielly.