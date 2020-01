NHL:s grundserie består av 82 omgångar som avgörs över den 185 dagar långa perioden mellan (den här säsongen) 2 oktober 2019 och 4 april 2020. Går ditt lag därefter till slutspel väntar en ny mängd matcher.

Så särskilt mycket ledig tid under säsong är det inte tal om.

Vilket blir tydligt nu, när det vankas all star-match. Grundtanken med all star-helgen är att de bästa spelarna från ligans fyra divisioner ska mötas i uppvisningsmatcher. Men då all star-helgen även innebär en vecka ledigt så är det många som inte vill spela alls, utan hellre tar en veckas semester i solen.

Massavhopp inför All star-matchen

Washington Capitals ryske stjärna Alexander Ovetjkin var först ut att nobba, därefter tackade även Boston Bruins finländska målvakt Tuukka Rask nej.

Utöver dem har totalt tio spelare till nobbat spel, däribland storstjärnor som Auston Matthews, Artemi Panarin och Logan Couture. I vissa fall av speciella omständigheter (svenske Jakob Silfverberg väntar sitt andra barn), men i de flesta fall anges skada som anledning.

En förklaring många förhåller sig skeptiska till.

För som Rask säger till The Athletic så är det många som ser den här veckan som en chans att få vila upp sig i stället för att spela en poängmässigt betydelselös match.

– Jag var tvungen att vara självisk med tanke på hur mycket hockey vi spelade förra säsongen, den korta sommaren och tanken om att spela ända in i juni igen, säger han.

Vädjan: ”Snälla - rösta inte på mig”

Spelare som tackar nej till medverkan utan ”giltig” anledning straffas med en matchs avstängning. Ett lätt pris att betala enligt Rask.

– Jag skulle inte ha haft möjlighet att göra någonting med familjen. Det var på sätt och vis ett själviskt beslut att välja att tillbringa tid med familjen. Att åka i väg, återhämta sig mentalt och fysiskt och göra sig redo för säsongens sista intensiva månader.

Vissa spelare röstas in av fansen till matchen. Detroit Red Wings Dylan Larkin var en av spelarna som var aktuella för det, men vädjade till fansen att de skulle låta honom slippa.

– Snälla, rösta inte på mig. Jag tar hellre semester, sa han enligt Detroit Free Press.

Ett uttalande han sedan bad om ursäkt för.

All star-veckoslutet äger rum den 24–25 januari och spelas mellan fyra lag i spel med tre mot tre. De svenska representanterna på plats är Elias Pettersson, Victor Hedman och Jacob Markström

”Det är inte riktiga ishockeymatcher”