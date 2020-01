Den 25 januari går årets upplaga av NHL:s All star-match av stapeln i St. Louis.

I slutet av december offentliggjordes de 40 spelare som får äran att delta – 10 från varje division – men fyra spelare har fortfarande chansen att vara med.

Varje division kommer att få in en spelare till i sitt lag. Vem det blir kommer att avgöras i en omröstning bland fansen – och nu ber Detroit-stjärnan Dylan Larkin sina fans att inte rösta på honom.

– Snälla rösta inte på mig. Jag har hellre ett par lediga dagar. Vi har riktigt bra fans men jag är säker på att det finns andra som förtjänar det mer och det är helt okej för mig, säger han.

Dylan Larkin får hård kritik

Dylan Larkin får nu hård kritik av Brian Burke, tidigare general manager för bland annat Toronto Maple Leafs och Vancouver Canucks.

– Jag tycker att det är korkat. Det här är en bra kille och en duktig spelare, men det är en ära att få vara en del av All star-helgen. Det är en viktig helg för NHL och deras sponsorer. Du borde få fortkörningsböter på väg till flygplatsen för att vara en del av det här, Dylan Larkin, säger han i Sportsnets ”Hockey night in Canada”.

Burke tar upp den ryske storstjärnan Alexander Ovetjkin som ett exempel. Han röstades fram som lagkapten för Metropolitan division, men valde att tacka nej för att låta sin kropp få vila.

Fyra svenskar uttagna

Ovetjkin har under sina 15 år i NHL medverkat i sju All Star-matcher. Patrick Kane är den ende aktiva spelaren som gjort fler framträdanden, efter att ha varit med i åtta.

Burke menar att det är stor skillnad på Ovetjkin och 23-årige Larkin.

– Han har redan varit en del av tolv, femton All star-matcher, plus internationella turneringar och slutspel. När du har gjort det får du lov att göra samma sak, men tills dess: om du röstas in, åk och spela matchen och håll käften, säger han.

Fyra svenskar kommer att delta under All star-helgen. Det är Vancouvers Elias Pettersson och Jacob Markström, Anaheims Jakob Silfverberg och Tampa Bays Victor Hedman.