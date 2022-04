Det här var Floridas sjätte raka seger och man visar med bara några veckor kvar till slutspelet upp en stark formkurva.

Men segermålet dröjde till det bara återstod 38 sekunder av den tredje perioden.

Sam Bennett var den lyckliga matchhjälten och det var hans 100:e mål i NHL genom åren. Och hans 200:e poäng.

Bennett hade bara att trycka in pucken efter en perfekt framspelning från Jonathan Huberdeau, som förlängde sin poängsvit till tio matcher.

Hörnqvist fullträff, som kom efter 9.30 minuter av den andra perioden, var ett konststycke. Med pucken under kontroll snett bakom Buffalokassen vallade han in den via ryggen på målvakten Dustin Tokarski.

Lovordar nyförvärvet Giroux

Det satte fart på Panthers, målet var Patrics 11:e i vinter och det här var andra matchen i rad som han hittade rätt.

Nyförvärvet Claude Giroux fortsätter att producera poäng i Florida efter trejden från Philadelphia den 19 mars. Med nattens mål och assist är han uppe i 11 poäng, 2 mål och 9 assist, under sina nio första matcher med Panthers.

– Giroux har snabbt kommit in i laget och är en kanonkille både på och utanför isen. Han är en kortare version av (Aleksander) Barkov, sa Patric Hörnqvist efter matchen.

Hos Buffalo visade Victor Olofsson än en gång att måltorkan från tidigare i vinter definitivt är över. Han har nu gjort sex mål på de sju senaste matcherna.

En incident på slutsignalen inträffade när Sam Bennett gav Rasmus Dahlin en tryckare i sidan med klubban, vilket startade ett stort bråk på isen.

Domarna straffade Bennett med två minuter för crosschecking. Floridaforwarden hade en tidigare utvisning i perioden för crosschecking på just Dahlin, så det var ingen överraskning att svensken tände till och gav tillbaka.