Hörnqvist hyllas: ”Är den verklige krigaren”

LOS ANGELES. Patric Hörnqvist, 34, bjöd på nattens svenskmål i NHL.

Ur minimal vinkel skickade han in 4-0 via New York Islandersmålvakten Ilja Sorokins ansiktsmask.

Det såg ut att vara en riktig fräckis.

– Fräckis och fräckis, ibland får man prova och skjuta även fast luckan inte är så stor och hoppas på det bästa. Och det funkade ju idag, säger Hörnqvist till SportExpressen.