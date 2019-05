Hopplös jumbo vid nyår – nu finalklara

För St. Louis Blues blir det första finalen på 49 år. Man föll mot Boston 1970 när Bobby Orr gjorde sitt klassiska mål flygande i luften framför Blueskassen.

För San Jose ännu ett misslyckande att vinna Stanley Cup trots vinterns hårdsatsning, där man spetsade spelartruppen med Erik Karlsson och senast vid trading deadline den 25 februari då man bytte till sig Gustav Nyquist från Detroit.

Karlsson, Hertl och Pavelski borta

Men skadorna under den senaste veckan knockade Sharks.

Erik Karlsson och Tomas Hertl var inte ens med på resan till St. Louis inför nattens möte, som var det sjätte i semifinalserien.

Karlsson, som kämpat en längre tid med en krånglande ljumske, tvingades kliva av den femte matchen hemma i SAP Center i söndags inför den tredje perioden.

Hans onda ljumske orkade inte med mer istid just nu.

40-årige Joe Thornton (i förgrunden) kan ha gjort sin sista slutspelsresa. Foto: JEFF ROBERSON / AP TT NYHETSBYRÅN

Frågan är vad som händer med den 28-årige dubble Norris Trophy-vinnaren nu?

Han gjorde 16 poäng, 2 mål och 14 assist, på 19 matcher i årets slutspel trots att han stundtals spelade på ett ben.

Har San Jose råd att teckna ett flerårskontrakt med Erik Karlsson och gå hans krav till mötes?

Det är frågan.

”Att begära för mycket av en 40-åring”

Hertl åkte på en hård tackling i söndags och var inte heller i speldugligt skick.

Lagkaptenen Joe Pavelski var med på resan till St. Louis, men kom inte till spel efter några hårda smällar under slutspelet med varning för ännu en hjärnskakning senast.

– Utan Karlsson har du inte den där snabbe och rörlige backen, som kan sätta fart på uppspelen och skapa chanser för sina lagkamrater, kommenterade förre NHL-spelaren Gary Galley i tv-sändningen hos kanadensiska Sportsnet.

Mest bitter bland Sharksspelarna var nog Joe Thornton, som fyller 40 år den 2 juli och nu förmodligen gjorde sin sista satsning för att få namnet på Stanley Cupbucklan.

”Win one for Joe” var mottot hos lagkamraterna under årets play off.

Det här var hans 21:a säsong i NHL, varav han spenderat de senaste 14 åren i San Jose.

Thornton gjorde vad han kunde, men med skador på anfallskamraterna Pavelski och Hertl blev hans roll omänskligt stor.

– Det är att begära för mycket av Thornton att placera honom som andrecenter i en sådan här match. En 40-åring har inte den energin, analyserade Nick Kypreos i expertpanelen hos Sportsnet.

Sundqvist och Steen i nyckelroller

För Blues svenskduo Alexander Steen och Oskar Sundqvist var nattens vinst ett stort ögonblick.

Deras fjärdekedja med Ivan Barbashev som tredje länk har varit en succétrio under slutspelet och kommer att få ett stort ansvar mot tunga och svårspelade Boston i finalen.

Foto: TOM GANNAM / AP TT NYHETSBYRÅN

Sundqvist var nära att bli målskytt i natt, då han hade ett friläge framför Martin Jones med drygt sju minuter kvar, men inte fick till avslutningen.

St. Louis har i tur och ordning slagit ut Winnipeg (4-2), Dallas (4-3) och San Jose (4-2).

Blues fick en drömstart i nattens match med ett ledningsmål redan efter 1.32 minuter av David Perron.

Innan perioden var över hade Vladimir Tarasenko ökat på till 2-0.

San Jose fick ett hopp om att ta sig tillbaka in i matchen när Dylan Gambell reducerade efter 6.40 av mittenperioden.

NHL-slutspelet, semifinal 6 i bäst av 7 St Louis–San Jose 5–1 (2–0, 1–1, 2–0) St Louis: David Perron, Vladimir Tarasenko, Brayden Schenn, Tyler Bozak, Ivan Barbasjev. Målvakt: Jordan Binnington 96,2 procent. San Jose: Dylan Gambrell. Målvakt: Martin Jones 77,8 procent. St Louis vidare till final med 4–2 i matcher. Visa mer Visa mindre

”Blir en rasande bra finalserie”

Gustav Nyquist hade sedan en möjlighet att kvittera, men lyckades inte trycka in pucken efter en rörig situation framför Blues storspelande målvakt, Jordan Bennington.

När sedan Brayden Scheen ökade på hemmalagets ledning till 3-1 efter 12.47 var Sharks ett slaget lag..

Tyler Bozak gjorde 4-1 i den tredje perioden och Barbashev fastställde slutresultatet i tom kasse med drygt två minuter kvar, assisterad av Oskar Sundqvist.

St. Louis gjorde tio mål på de två sista matcherna i semifinalen och fansen hemma i Enterprise Center ropade i talkör under slutminuterna:

”We want the cup!”

När St. Louis fick ta emot Clarence Campbell Bowl av NHL-bossen Bill Daly, som bevis på att man vunnit Western conference, valde spelarna att inte vidröra pokalen av vidskepliga skäl.

St Louis lagkapten Alex Pietrangelo tar emot Clarence S Campbell Bowl från NHL-kommissionären Bill Daly. Foto: JEFF ROBERSON / AP TT NYHETSBYRÅN

Boston gjorde samma sak när man belönades med trofén för att ha vunnit Eastern conference.

– Det kommer att bli en rasande bra finalserie, tippade Alex Pietrangelo.

St Louis var jumbo vid nyår.

Så sent som i början av januari var St Louis sist i hela NHL och hade redan gjort sig av med huvudtränaren Mike Yeo.

Men Missouri-laget avslutade grundserien med 30 segrar på de 45 sista matcherna efter att ha slängt in succérookien Jordan Binnington mellan stolparna och blev första laget i NHL:s moderna historia att göra resan från nyårsjumbo till slutspel.

Nu är de till och med i final.

Finalserien inleds i Boston natten mot tisdag nästa vecka.