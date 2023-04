Hoppet lever efter Tampas vändning

Toronto leder åttondelsfinalen med 3-2 i matcher.

Tampa Bay kan kvittera hemma i Amalie Arena på lördag och få till en sjunde och avgörande match i Toronto natten till tisdag, svensk tid.

– Vi tar en match i taget nu, säger Hedman diplomatiskt.

I nattens möte var man det klart bättre laget. Och nu var målvakten Andrej Vasilevskij så bra, som lagkamraterna är vana att se honom.

”Vasi”, som han kallas i NHL, räddade 28 skott och gav Maple Leafs inte många returer att jobba på.

Hans bästa räddning kom fem minuter in i den tredje perioden när Torontostjärnan Mitch Marner fick ett friläge, men nu var Vasilveskij den världsmålvakt han skämt bort oss alla med att vara de senaste åren.

– En otrolig insats av Vasilevskij, som var satt under hård press under de senaste dagarna efter att ha släppt in många mål mot Maple Leafs, sa förre NHL-målvakten Devan Dubnyk i expertpanelen hos tv-kanalen NHL Network.

”Det var leva eller dö för oss”

Lightnings lagkapten, Steven Stamkos, var stolt över sitt lag efter nattens vinst.

– Det var leva eller dö för oss i slutspelet, men vi tog oss samman i kväll och fullföljde den uppgjorda taktikplanen. Det gav resultat, sa Stamkos.

Tampa Bay visade än en gång vad erfarenhet och rutin betyder när mycket står på spel i Stanley Cup.

Det tog bara 26 sekunder sedan Morgan Rielly hade gett Toronto ledningen innan Anthony Cirelli kvitterade.

Nyförvärvet Michael Eyssimont gav gästerna ledningen drygt fyra minuter in i den andra perioden med sitt första playoffmål.

Nick Paul ökade på till 3-1, men med drygt tre minuter kvar väcktes lite hopp hos hemmafansen sedan Toronto plockat ut målvakten Ilja Samsonov och Auston Matthews reducerat efter en vunnen tekning i anfallszonen.

Hoppet lever för Tampa Bay

Men närmare än så kom man inte.

Alex Killorn fastställde slutresultatet i tom kasse med fem sekunder kvar.

– Tampa Bay hade anpassat sitt spel efter vad som hänt under de senaste matcherna. Toronto kom till nedsläpp utan att ha gjort några justeringar och det kostade dem matchen, kommenterade före detta NHL-spelaren Paul Bissonnette i tv-studion hos TBS i USA.

Victor Hedman hade assist på 4-2-målet, hans tredje målgivande passning under årets slutspel.

Han spelade mest av alla i Tampa Bay med 25.36 minuter (29 byten) och gjorde en stormatch. Hedman var +2, hade två skott på mål, utdelade tre tacklingar och täckte fem skott.

Pressen är nu på Maple Leafs, som inte vunnit en slutspelsrunda sedan 2004. Och inte fått lyfta Stanley Cupbucklan sedan 1967.