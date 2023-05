Knappt två minuter återstod av den tredje perioden i torsdags och ställningen var 2-2 när Fredrik Olofsson fick ett drömläge.

Plötsligt kunde han ta sig in från vänsterkanten och få till ett friläge efter en framspelning av Joe Pavelski.

Olofsson försökte gå runt Vegasmålvakten Adin Hill och lyfta in pucken med en backhand, men Hill fick ut sitt ena benskydd och räddade.

– Jag kunde ha gjort andra grejor, men man hinner inte tänka så mycket. Chanserna kommer så snabbt, säger Fredrik sedan Stars landat i Las Vegas på fredagskvällen.

Han gjorde 28 matcher i Dallas under grundserien i vintras och ytterligare 37 i farmarlaget Texas Stars i AHL.

– Jag fick veta på julaftonen att jag blivit uppkallad till Dallas och är hyfsat nöjd med hur det gick i vintras även om jag kunde ha hängt några fler kassar. Men under slutspelet har jag gått och väntat på att få komma in och spela. Det har varit många 'bagskate', så det var skitkul att få komma in nu och få hjälpa laget.

Hur pirrigt var det att få debutera i Stanley Cup i en match, där det handlade om vinna eller försvinna för laget?

– Galet nog var det inte det. Jag hade inte spelat på några veckor, men kände direkt att det klickade. Det var bara att gå ut och kriga och det kändes jättebra.

Du bildade kedja ihop med Luke Glendening och Radek Faksa, hur gick det?

– Jag lirade med dem tidigare under säsongen och vi klickar bra tillsammans. Vi var lagets fjärdekedja, så det gäller att vara bättre än motståndarnas fjärdelina.

Nu handlar det igen om en måstematch, den här gången på bortaplan i T-Mobile Arena. Och ni måste klara er utan avstängde lagkaptenen Jamie Benn i ytterligare en match?

– Ja, snacket inom laget är att kämpa och se till att Jamie får spela mer den här säsongen. Vi är enormt taggade, inte minst för hans skull. Och jag gillar vårt spel senast. Nu gäller det att få till några ‘fulmål’ och vinna matchen.

Hur stort skulle det vara att få spela en semifinal i Stanley Cup på födelsedagen?

– Haha, det finns värre situationer man kan hamna i. Jag har aldrig haft min födelsedag på isen tidigare, säsongen brukar vara slut för mig då.

Är det här den berömda pojkdrömmen förverkligad?

– Ja, det kan man säga. Jag drömde om att få spela i landslaget och Stanley Cup när jag växte upp. Så det är rätt mäktigt att få uppleva det här.

Du har ett utgående kontrakt med Dallas Stars, hur ser du på nästa säsong?

– Jag har kontrakt med Rögle hemma i SHL för nästa säsong, men min plan är att få stanna kvar i Nordamerika. Och helst då i Dallas, förstås. Vi har ett bra gäng här och jag trivs verkligen med lagkamraterna, klubben och staden.

Fredrik Olofsson spelade två säsonger i Oskarshamn innan han inför den här säsongen skrev på för Rögle. Men när anbudet från Dallas Stars dök upp utnyttjade han en klausul i kontraktet, som gav honom möjlighet att flytta till NHL.

Dallas har också forwarden Jevgenij Dadonov på skadelistan. Vegas leder semifinalen med 3-1 i matcher.