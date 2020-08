Hjälte igen – nu väntar ”svåraste matchen”

Nattens vinst betyder att Dallas leder åttondelsfinalen med 3-2 i matcher.

– Vi hade 3-2 i matcher förra året i båda serierna. Vi vann en och förlorade en. Den sjätte matchen är den svåraste. Men vi har rutin från vad som väntar i alla fall, säger Klingberg till SportExpressen.

Avgjorde med ”twisted wrister”

Han utnämndes till banans bäste spelare och hyllades i amerikanska media under tv-sändningen från Edmonton.

– Klingbergs handledsskott som leder till segermålet, är vad man kallar för en ”twisted wrister”. Han väljer närmaste stolpen och målvaktens plocksida med ett stenhårt och välplacerat skott, kommenterade förre NHL-coachen och expertkommentatorn Pierre McGuire hos NBC Sports.

Fullträffen var Klingbergs första under slutspelet. Han har svarat för sex målgivande passningar i Rogers Place under tiden i ”Bubblan”.

Backlund gjorde sitt fjärde mål

Dallas fick en bra start den här gången och kunde ta ledningen i numerärt underläge i mitten av den första perioden genom Jamie Benn.

Radarkamraten Tyler Seguin skapade målchansen efter en rush från egen zon och skickade in pucken fram kassen i precis rätt sekund, så Benn bara behövde sträcka fram klubban och skarva in pucken förbi Cam Talbot för att i nästa sekund själv ramla in i målburen.

– Vem som tog värsta smällen? Det var nog ribban och målburen, log Benn i en tv-intervju efter slutsignalen.

Mikael Backlund, 31, stod för Flames enda fullträff, som kom i slutminuten av den första perioden och betydde kvittering till 1-1.

Mickis höll inne skottet några extra sekunder för att få fri sikt och placerade sedan ett lågt handledsskott på plocksidan hos Starsmålvakten Anton Khudobin.

Det var Backlunds fjärde mål under årets play off.