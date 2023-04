Historiska kvällen slutade i förlust

Nathan MacKinnon och Mikko Rantanen gjorde två mål var och backstjärnan Cale Makar bidrog med en fullträff.

Seattle visade dock än en gång att man förtjänar sin slutspelsplats.

Man hämtade upp ett 1-3-underläge till 3-3 innan den andra perioden var över.

Men när Colorado satte fart under inledningen av den tredje perioden hängde inte Kraken riktigt med.

Rantanen gjorde 4-3 och MacKinnon 5-3 inom loppet av 88 sekunder var matchen avgjord. Rantanen kunde sedan skjuta 6-3 i tom kasse under slutminuterna innan Kraken reducerade under ett sent powerplay genom Jaden Schwartz.

Seattle saknade på nytt André Burakovsky på grund av skada. Alexander Wennberg antecknades för en assist.

Colorado leder åttondelsfinalen med 2-1 i matcher.