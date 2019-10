Roenick utbrast först så här om Elias i den andra periodpausen:

– This guy is a heck of a hockey player.

Fritt översatt: ”Den här killen är en jäkla bra hockeyspelare”.

Också Roenicks kollega Keith Jones, som var lagkamrat med Peter Forsberg i Colorado Avalanche på 90-talet, hyllade Pettersson.

– Vad som imponerar på mig är inte bara Petterssons offensiv och förmåga att göra mål. Hans defensiva spel är förstklassigt. Han tar ett sådant stort ansvar över hela banan, sa Jones.

Bo Horvat ny lagkapten i Vancouver Canucks

Efter två inledande förluster och svårigheter att göra mål i bortamatcherna mot Edmonton och Calgary blev hemmapremiären i Rogers Arena en festtillställning.

Först presenterade man sin nye lagkapten och inte överraskande blev det Bo Horvat, som får C-et på matchtröjan.

Han fick ta emot den nya tröjan av Henrik Sedin, som var Canucks lagkapten under åtta säsonger innan han och tvillingbrorsan Daniel lade av efter säsongen 2017-18.

På isen under tröjceremonin fanns också Vancouvers förste lagkapten, Orland Kurtenbach.

Knappt hade fansen satt sig tillrätta förrän målpartyt kom igång.

Backtalangen Quinn Hughes gjorde sitt första NHL-mål i sin åttonde ligamatch efter 5.26 och gav Canucks ledningen.

En dryg halvminut senare ökade Brandon Sutter på till 2-0.

Elias Pettersson gjorde årets första mål

Så kom Elias Petterssons 3-0-mål efter 2.34 av den andra perioden efter en rush över banan sedan svensken varit med och startat anfallet i egen zon.

Sutter och J.T. Miller spelade fram Elias, som kom framstormande i den vänstra tekningscirkeln och skar in på kassen, där han pricksköt mellan benskydden på Quick.

Alla kunde se vilken befrielsen fullträffen var för Elias, som inte hade gjort någon poäng på de två inledande omgångarna.

Kings reducerade fem minuter senare genom Tyler Toffoli, men innan perioden var över hade Miller ökat på till 4-1.

Kings, som hade spelat kvällen före i Calgary, var ett trött och slaget lag och Vancouver kunde öka på målskörden under den sista perioden.

Alexander Edler var en av målskyttarna när man gick fram till en 8-2-seger.

Aldrig tidigare i NHL-historien har Vancouver Canucks gjort fler än åtta mål i en hemmapremiär.

– Det var en speciell och bra kväll på alla sätt och vis, säger tränaren Travis Green.

– Man förväntar sig inte att göra åtta mål framåt, men jag tackar inte nej till det.

Mardrömsstart på säsongen för Quick

För Kings dubble Stanley Cupmästare och målvaktsstjärna Jonathan Quick har säsongen startat illa.

Han har vaktat kassen i två matcher och släppt in 14 mål.

– Quick såg förfärlig ut i kväll medan Jacob Markström i Vancouverkassen gjorde en mycket bra match, betygsatte Jeremy Roenick.

Att Elias Petterssons mål kan vara islossningen för den svenske Calder-vinnaren från ifjol, var Roenick rätt säker på.

– Elias Pettersson är en blivande superstjärna i NHL och kan Vancouver få ett stabilt målvaktsspel från Markström kan de bli farliga.

Kollegan Keith Jones tyckte att det var för tidigt på säsongen för att såga Quick och Kings alltför hårt.

– Jag tror inte vi ska överanalysera resultatet av den här matchen. Så här dåliga är inte Kings och så här bra är nog inte Canucks. Men det var ett stort steg i rätt riktning efter att bara ha gjort två mål på de två första matcherna att göra åtta den här kvällen.