Han är tillbaka i New York sedan några veckor tillbaka efter sommarsemestern i Sverige och en sväng till Kalifornien, där han hann med att träffa kompisen John McEnroe.

– Det blev ett snabbesök hos John, som har bostäder både i New York och Los Angeles, berättar Henke.

De båda megastjärnorna har flera stora gemensamma intressen, inte minst idrotten och musiken. De brukar spela tennis och gitarr tillsammans då och då.

McEnroe har genom åren varit en trogen gäst på New York Rangers matcher i Madison Square Garden ända sedan Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson och Anders Hedberg var lagets två svenska superstars i slutet av 1970-talet och början av 80-talet.

Henke har lagt hockeykarriären bakom sig sedan han spelade sin sista NHL-match säsongen 2019-20.

Och någon comeback är inte aktuell.

– Nej, jag har inte varit på is i sommar eller i höst. Jag håller i gång på andra sätt, bland annat med lite tennis, skrattar han.

Håller i gång gör Henke med både familj och vänner.

Han missade naturligtvis inte kompisen Håkan Hellström på Ullevi i augusti.

– Jag var där på två av de fyra konserterna, båda lördagsshowerna. Det är inte många svenska artister som kan locka 70 000 fans fyra gånger inom loppet av en vecka. Det var fantastiska kvällar i Göteborg, säger Henke.

Lundqvist hann knappt tillbaka till New York innan han tog sina döttrar Charlise och Juli till Madison Square Garden för Harry Styles konsert där förra lördagen.

– Jag älskar underhållning och våra döttrar är stora fan av Styles. Det var en kul kväll och det är fascinerande hur stor han är just nu. Harry Styles gör femton konserter i Madison Square Garden under september med några avbrott här och där. Han hade just varit på filmfestivalen i Venedig innan han gjorde showen förra lördagen, som vi såg. Jag hörde att han ska göra tjugo konserter i Los Angeles senare i höst, säger Henke.

Kvällen efter att ha sett Harry Styles var Henke tillbaka i Garden för att njuta av Pearl Jam i arenan.

US Open i tennis, då?

Lundqvist brukar ju vara en regelbunden gäst ute på Billy Jean King National Tennis Center varje år.

– Jodå, jag hann med tre kvällar därute också. Under finalspelet var jag där fredag och söndag och det är alltid lika kul att följa den turneringen på plats varje år.

NHL-säsongen är bara en knapp månad bort och Henke kommer precis som ifjol att tillhöra expertpanelen i tv-studion hos MSG Network, som sänder New York Rangers matcher.

– Vi håller på att jobba med schemat just nu och jag räknar med att göra 20-25 Rangersmatcher i studion.

Du gjorde ett inhopp hos TNT och sändningarna från Stanley Cup i våras från deras tv-studio i Atlanta. Kommer du tillbaka som gäst där i vinter?

– Vi får se. De har ett gött gäng och är roliga människor att jobba med och det gillar jag. Det är samma sak med de jag jobbar med här i New York i MSG Networks studio. Det är roligare att komma till jobbet när man är ett bra team och gillar alla man jobbar tillsammans med.

TNT har samlat en kvartett före detta NHL-spelare i sin tv-studio i Atlanta, som består av Wayne Gretzky, Anson Carter, Rick Tocchet och Paul Bissonette med Liam McHugh som programledare.

Så hur ser dina övriga arbetsuppgifter ut utanför hockeyn när det gäller MSG Entertainment?

– Jag började med att göra tv som steg ett, nu växer rollen. Jag gillar organisationen och folket där. Det är så mycket som händer i och omkring Garden, så jag ser verkligen fram emot att bli mer involverad.

Lundqvists roll är skräddarsydd för honom efter direkta förhandlingar med ägaren James Dolan.

– Vi har haft en bra dialog ända sedan jag lämnade Rangers. Nu kommer det förutom hockeybiten att bli lite allt möjligt, vilket betyder att samarbeta med partners och ta hand om gäster som kommer till konserterna. Jag kommer också att vara inblandad i välgörenhetsorganisation Garden Dreams Foundation och klubbens alumni när det gäller olika arrangemang för före detta spelare och andra trotjänare, säger Henke.

När SportExpressen träffade Henke för en stor intervju i New York i november förra året inför pensioneringen av hans tröja i Madison Square Garden, så berättade han om den pågående rehabiliteringen efter den stora hjärtoperationen i Cleveland i januari 2021.

Så hur mår du nu?

– Jag mår bra, men jag är inte helt hundra än. Det gäller att ha tålamod. Jag väntar ut inflammationen jag drabbades av och det tar lite tid. Men det är inget jag märker av.

Vad tror du om Frölundas slagkraft den kommande säsongen?

– Jag pratade lite med Joel när jag var hemma och han tyckte att det kändes bra. Och det har ju fått tillbaka Lasse (Lars Johansson) i kassen. Så det kommer säkert att gå bra.

Till sist, röstade du i det svenska valet?

– Nej, jag missade det den här gången. Skulle ha gjort det när jag var hemma i Sverige i somras, men sedan när jag kom hem till New York låg röstkortet från Valmyndigheten här och då var det för sent. Jag har varit utflyttad sedan sjutton år tillbaka och inte längre riktigt med i svängen där hemma.

Fakta: Henrik Lundqvist Familj: Hustrun Therese, döttrarna Charlise (född 2012) och Juli (född 2016). Bor: Lägenhet i Tribeca, Manhattan, New York. Sommarhus utanför Göteborg. Meriter: OS-guld 2006, VM-guld 2017, Vezina Trophy 2012, Guldpucken 2005, SM-guld med Frölunda 2003 och 2005. NHL-statistik: 887 matcher, 459 vinster (6:e bäst i NHL-historien), 2.43 snitt insläppta mål, räddningsprocent 91,8. Visa mer

