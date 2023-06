Knappt två år har gått sedan Henrik Lundqvist avslutade sin karriär. Efter att ha missat säsongen 2020/2021 på grund av problem med hjärtat meddelade Lundqvist att karriären var över.

– Hade kroppen, hjärtat, tillåtit hade jag fortsatt. Men det är dags att lyssna på kroppen och se framåt. Det har varit ett år av väntan och se hur kroppen läker och nya besked från läkarna, sa Henrik Lundqvist när han meddelade att karriären var över.

Nu väljs både Lundqvist in i Hockey hall of fame. Det står klart efter att kommittén som utser de nya medlemmarna sammanträtt på måndagen.

Henrik Lundqvist invald i Hall of fame

Ceremonin där Lundqvist officiellt blir invald i Hall of fame går av stapeln i Toronto i november.

Reglerna säger att det måste ha gått tre år från det att en spelare avslutat sin karriär innan han kan väljas in i Hall of fame. Därför är 2023 första året Henrik Lundqvist kan väljas in, och han tog plats i hockeyns finrum direkt.

”Jag är tacksam och otroligt hedrad att bli utvald till Hockey Hall of Fame. Jag tänker på alla stora spelare i HHOF som inspirerade mig som barn. Känns otroligt att vara del av den här speciella gruppen”, skriver Lundqvist i sociala medier.

Lundqvist vann OS-guld 2006 och VM-guld 2017 med Tre Kronor under sina karriärer. Henrik Lundqvist vann aldrig Stanley Cup, men vann under karriären 459 matcher i NHL vilket gör honom till tidernas sjätte främsta målvakt i NHL:s historia.

Lundqvist var ende svensk att väljas in i Hall of fame 20023. Många trodde att Henrik Zetterberg skulle få en plats, men han nobbades. I stället valdes Tom Barrasso, Pierre Turgeon, Mike Vernon och Caroline Ouellette in.

Lundqvist hyllas av experten

Enligt experten Craig Button på kanadensiska TSN var Henrik Lundqvist ett givet val när årets Hall of famers skulle väljas.

– Jag bryr mig inte om de som säger att han inte vann någon Stanley Cup, säger han.

Också förre NHL-spelaren Mike Rupp i tv-studion hos NHL Network hyllade valet av Henrik Lundqvist:

– ”Hank” kom in i NHL med en spelstil, där han stod långt bak i kassen och levde på sin fantastiska reaktionsförmåga. Han var magisk att titta på, sa Rupp och fick medhåll av en annan NHL-spelare, Thomas Hickey.

– Lundqvist var otroligt svår att göra mål på med den spelstil han hade, menar Hickey.