Henkes kalsongmiljoner: ”Det var viktigt för mig”

Henrik Lundqvist, 37, är självfallet mest känd för sina framgångar i ishockeyrinken med såväl Tre Kronor som New York Rangers.

Men så gott som alla som slagit på en tv i Sverige de senaste åren har sett honom göra reklam för shampoomärket ”Head and shoulders”. Lundqvist berättar i en intervju med Dagens industri att han under sina år som affischnamn för ”Head and shoulders” varit väldigt engagerad i idéarbetet och dessutom skrivit manus.

Henrik Lundqvists kalsongföretag gör miljonvinst

Det var med samma engagemang han gick in i underklädesföretaget ”Bread & Boxers” för fem år sedan.

– När jag gick in i det här var det viktigt för mig att inte bara bli ett kampanjansikte. Vid sidan av hockeyn gillar jag att vara kreativ och jag har lärt mig jättemycket under de här åren i företaget genom att vara delaktig i arbetet, säger Lundqvist.

Företaget går bra. I fjol omsatte företaget 23 miljoner och gjorde en vinst på 3,4 miljoner kronor. Enligt grundarna Alexander Palmgren och Henrik Lindahl har Lundqvist varit central för att öka försäljningen i Sverige och USA.

Hur stor andel av företaget Lundqvist äger vill han inte säga.

Det investerar Henrik Lundqvist sina pengar i

Förutom underklädesmärket är Lundqvist delägare i en restaurang på Manhattan och driver dessutom välgörenhetsstiftelsen Henrik Lundqvist Foundation. Privat investerar Lundqvist framför allt i fastigheter.

37-åriga Lundqvist har två år kvar på sitt kontrakt med New York Rangers. Om karriären tar slut då står skrivet i stjärnorna. Precis som vad han ska hitta på när han slutar med hockey.

– Jag har levt och andats hockey i alla år, men det kommer ta slut en dag och den dagen närmar sig.