”Henkes” fina initiativ tillsammans med frun

Coronavirusets framfart kräver inte bara liv. Det skapar också en rad andra problem i samhället.

En rad idrottsprofiler har gjort sitt för att hjälpa till i krisen och nu väljer alltså New York Rangers legendariske målvakt Henrik Lundqvist att öppna plånboken.

”Det är så många människor som gör så många bra saker för andra, just nu. Jag och min fru Therese blev inspirerade”, skriver Lundqvist på Twitter och meddelar att paret genom sin stiftelse har skänkt en miljon kronor till Food Bank for New York City.

Han förklarar: ”De gör alltid ett bra jobb och nu behöver de extra stöd mer än någonsin, när de ska ordna mat åt behövande New York-bor. 68 000 måltider åt 8 000 barn och deras familjer är en bra start.”

Kan lämna New York

Initiativet uppmärksammas nu på flera håll, bland annat av New York Post.

Henrik Lundqvist har spelat i New York Rangers ända sen 2005 (!) men under den senaste säsongen har det spekulerats att han kan vara på väg bort från klubben, eftersom han haft svårt att få speltid. Bland annat har det pratats om en trejd till Colorado Avalanche.

– Vi har diskussioner internt. Vi får se. Vi får se vad som händer, sa Lundqvist i en intervju med SportExpressen i slutet av februari.

Han träffade sin fru Therese Andersson 1998, när han fortfarande spelade i Frölunda. De har två döttrar tillsammans: Charlise och Juli.