Henrik Lundqvist var på väg ner med väskorna för att förbereda sig för att dra till Washington när samtalet från en av hjärtspecialisterna kom med det obehagliga beskedet.

– ”Jag är ledsen, men dina prover kom tillbaka och det är värre än vad vi trodde.” Då visste jag att det inte var nåt snack, säger Lundqvist i en stor intervju på NHL Network.

Intervjun gjordes av Kevin Weekes, ”Henkes” gamla målvaktspartner från första åren i Rangers. Första delen av tre sändes i USA under natten mot onsdag, svensk tid.

– Under några veckor, eller månader faktiskt, hade vi gjort tester på mitt hjärta. Jag har varit medveten om det här hjärtfelet i femton år. En klaff som läcker. I nåt skede behöver det fixas till. Men under några månader ändras det och läckan blev värre och min aorta började bli för stor och trycket i hjärtat för högt. Men jag tänkte hela tiden att det skulle ordna sig. ”Vi fixar det.”

Lundqvist om operationen: ”Tunga grejer”

Henrik Lundqvist, stilig som alltid, sitter i tredelad grå kostym, grå slips och vit skjorta. Han är märkbart tagen av att prata om vad han har gått igenom. Rösten stockar sig och ögonen blänker.

– Två veckor senare är jag på en säng i Cleveland på väg in till öppen hjärtoperation. Allt gick så snabbt. Jag minns när jag låg där utanför operationssalen och man börjar tänka: ”Händer det här verkligen? Ska jag in dit, och de ska öppna bröstkorgen på mig? Och en maskin ska hålla mig vid liv...” Det var rätt tunga grejer att ta in.

Teamet som genomförde operationen i början av januari var tolv personer stort. Alla hälsade på honom när han rullades in, och ”Henke” fick välja musik (det blev John Mayer). Sen kickade bedövningen in och han somnade.

”Det var en kamp”

Under intervjun visar han upp en bild från sjukhussängen där ärret efter operationen syns. En lång röd rand rakt ner över bröstkorgen.

Tiden efter ingreppet var tuff.

– Första veckan var det en kamp. Det var några bakslag, men sen förbättrades det mycket. Nyckeln var att hålla sig i ögonblicket, som när man spelar hockey. Kolla inte för långt framåt.

En annan aspekt som var tuff för Lundqvist var att tvingas vara ifrån familjen. Frun Therese kunde komma in och hälsa på honom varje dag – men eftersom han bara fick ta emot en besökare kunde inte barnen träffa honom.

– Det var ett tillfälle som var extremt känslosamt. Min fru tog mina barn till parkeringsplatsen, så jag kunde se dem. Och vi vinkade och facetajmade. Det tog så himla hårt. Men det där var extremt känslosamt.

Kärleksförklaringen till frun Therese

Han tackar sin fru för allt hon gjort för honom.

– Min fru kom till sjukhuset varje dag. Hon var ett enormt stöd genom allt det här, genom hela min karriär men speciellt såna här gånger har hon varit otrolig. Och sen få se barnen. Tacksamheten...

Från att ha gått och förberett sig på en säsong som spelare i ett annat lag än New York Rangers för första gången under NHL-karriären fick Lundqvist ett helt annat fokus.

– Nu var det ”jag är bara glad att få krama er och vara här”. Och sen får man påbörja processen med att få tillbaka sitt liv.

I slutet av februari delade Lundqvist ett filmklipp i sociala medier där han var tillbaka på isen och tränade, sju veckor efter operationen.

Han har inte meddelat om han tagit några beslut om framtiden, om han ska fortsätta spela eller inte.