Hedman utnämndes till banans bäste spelare före Fast, som kom till Hurricanes från New York Rangers inför den här säsongen.

Jespers båda fullträffar var i stort sett identiska. Båda gångerna höll han sig framme på returer från Tampamålvakten Andrej Vasilevskij och tryckte in pucken från en position snett ute till höger framför kassen.

Hedmans mål, som var hans fjärde i vinter, kom efter sju minuter av den andra perioden och gav Lightning ledningen med 2-1.

Hedman toppar Tampas poängliga

Han avancerade in i den vänstra tekningscirkeln och skickade in pucken med ett handledsskott via stolpen.

Han hade fem minuter tidigare spelat fram Steven Stamkos till 1-1-målet.

– Vi har haft svårt att göra mål på Carolina i vinter, men även om vi brände en del chanser i den första perioden i kväll så visade vi tålamod och fick utdelningen senare i matchen, sa Victor till nhl.com efteråt.

Han delar ledningen i Tampas interna poängliga med Stamkos och Brayden Point. Alla tre har fått ihop 17 poäng på de inledande 16 omgångarna. I Hedmans fall handlar det om 4 mål och 13 assist.

Jesper Fast fick äntligen göra sitt första mål för sin nya NHL-klubb.

– Alltid skönt att få det gjort, men visst hade det varit roligare om vi hade vunnit ikväll. Men jag försöker spela på rätt sätt kväll efter kväll och känner att det börjar lossna mer och mer, sa Jesper till media efter matchen.