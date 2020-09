Hedman matchhjälte – efter nytt jättedrama

Ja, vilket drama det fjärde mötet i Stanley Cupfinalen blev.

Tufft närkampsspel med massor av tunga tacklingar.

Och massor av mål i en svängig match, som stod 4-4 efter ordinarie tid.

John Klingberg gjorde matchens första mål och gav Dallas ledningen efter drygt sju minuter.

Klingberg stormade fram mot Tampabackarna Victor Hedman och Jan Rutta och sköt ett skott som studsade på Hedman och sedan hamnade pucken snett ute till vänster bakom honom och John kunde ta sig egen retur och skicka iväg ett skott som smet in förbi Andrej Vasilevski.

Dallas ökade på till 2-0 genom Joe Pavelski med en och en halv minut kvar av perioden och såg ut att gå till pausvilan med en tvåmålsledning.

Men då klev Tampas centerstjärna Brayden Point in i handlingen och reducerade med 33 sekunder kvar.

Stod för kvitteringen

Point stod sedan för kvitteringen i powerplay tidigt i den andra perioden och det mesta såg ut att gå Tampas väg.

Men veteranen Corey Perry, som kom ny till Dallas efter 14 säsonger i Anaheim Ducks före den här säsongen, gav Dallas ledningen på nytt efter att ha fått två försök på sig att peta in en retur sedan Tyler Seguin skickat in pucken på kassen från ett läge snett bakom kassen.

Ett nytt powerplay för Lightning gav Yanni Gourde chansen att göra 3-3 i slutminuterna av mittenperioden.

Alex Killorn gav Tampa ledningen för första gången i matchen efter 6.41 av den tredje perioden, men Stars vägrade ge upp och kvitterade i mitten av perioden genom Joe Pavelski.

Så kom förlängningen och en tveksam utvisning på Dallas lagkapten Jamie Benn kostade dem matchen.

Domarna trodde att Benn hade sparkat undan ena skridskon på Tampaforwarden Tyler Johnson, men reprisbilderna visade att Johnson tappade balansen och föll själv efter att ha hakat ihop med Benn i mittzonen.

Efter en vunnen tekning kunde backen Kevin Shattenkirk skjuta ett skott långt utifrån den högra tekningscirkeln, som försvann in vid den bortre stolpen.

För framspelningen svarade Victor Hedman, som nu antecknades för sin 11:e assist och 21:a poäng i slutspelet.

– Inte överraskande att Hedman är inblandad i segermålet även om han hade en ganska anonym kväll den här gången, kommenterade förre NHL-stjärnan Patrick Sharp i tv.-studion hos NBC Sports.

Tampa kan avgöra

Lightnings svenske backgigant var -3 efter ännu en svettig kväll på jobbet med massor av istid, 28.02 minuter under 36 byten och fyra tacklingar och fyra skott på mål.

Att just Shattenkirk fick avgöra i förlängningen var plåster på såren, då Dallas 4-4-mål studsade olyckligt in via honom.

– Vi hade powerplay och en tekning i anfallszonen, så jag sa före nedsläppet till Heddy (Hedman) att jag skulle placera mig ute till höger redo att skjuta om han fick chansen att servera mig en passning. Och det var precis vad han gjorde, sa en överlyckligt Shattenkirk efteråt när han intervjuades av Brian Boucher hos NBC Sports.

Det var Tampas tredje mål i powerplay i matchen.

Ett bittert slut på en bra match av Dallas, som i natt kom tillbaka starkt efter 2-5-förlusten senast.

Och Benns lagkamrater var inte glada över utvisningen.

– Det är en kampsituation på öppen is, som inte påverkar spelet i sig. När det är förlängning förväntar man sig att domarna inte blåser för sådana saker, sa Pavelski under presskonferensen efteråt.

– Jag håller inte med om domslutet, men vi kan inte kontrollera det. Nu tittar vi framåt, säger John Klingberg.

Men förre NHL-spelaren Anson Carter friade domarna.

– Jag tycker inte att utvisningen är felaktigt dömd. Benn släpper ena handen om klubban och riktar den mot ansiktet på Tyler Johnson och får motståndaren ur balans med en knuff, sa Carter.

Tampa kan nu avgöra finalserien natten till söndagen, svensk tid.