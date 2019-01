Men han deppade inte över att han inte vann MVP-priset i form av en ny bil.

Coloradostjärnan sa så här om att debutera i de här sammanhanget som fyramålsskytt.

– Det var riktigt kul. Jag hade inte förväntat mig något sådant, men du vill ju vinna. Vi ville inte passa bort eller dribbla bort alltför många möjligheter. Man måste testa målvakterna lite också, så det var kul att trycka dit någon puck.

Upplevelsen som sådan?

– Hur kul som helst. Riktigt roligt att få träffa och snacka med alla. Och få lära känna killar som man sett upp till och spelat emot väldigt länge.

Hade du hoppats vinna bilen eller?

– Nej, jag har en bil, så det är lugnt. Sedan var det ju lite fusk, Crosby fick ju vila hela dagen i går. Det är riggat. Äh, jag skojar bara.

Det ska Gabriel Landeskog göra på ledigheten

Under den kommande lediga veckan, som varje lag i Pacific division har under nästa vecka i vad som kallas för "Bye week" tänker Landeskog resa till Mexiko och vila i solen där under fyra dagar.

– Sedan är det tillbaka till Denver på torsdag och uppladdningen inför mötet med Elias (Pettersson) och Vancouver på lördag. Så det är viktigt att vi alla vilar upp oss.

För dig personligen, betyder det något för självförtroendet att ha varit här och spelat All Starmatchen?

– Ja, det är klart att det gör. Det blir en bonus efter att ha haft en bra säsong hittills och att jag har producerat, vilket gör att självförtroendet växer. Sedan är det kanske inte så att jag drömt om att få spela en All Starmatch, så det är något extra.

Gabriel Landeskog: ”Kul att få träffa Elias Pettersson”

Vilken kille har varit roligast att hänga med här av de du inte kände sedan tidigare?

– Ärkerivalen Devan Dubnik, som jag alltid brottas med när vi spelar mot Minnesota. Men jag tror att vår vänskap nu kommer att betyda att jag kommer att spela ännu grisigare mot honom, haha.

– Sedan var det kul att få träffa Elias (Pettersson), som jag inte hade träffat tidigare. Och killar som Patrick Kane. (Mark) Scheifele kände jag lite sedan tidigare, men Blake Wheeler var också kul att lära känna.

Erik Karlsson svarade för två mål för Pacific division och hyllades av hemmapubliken i SAP Center ordentligt.

Han är redan en stor publikfavorit och fick nu bilda ett tremanslag med Sharkskompisarna Brent Burns och Joe Pavelski.