Hatas efter attacken på svensken: ”Skam”

Incidenten inträffade efter 14.56 av den sista perioden.

Melker och Kadri gruffade snett bakom Torontokassen efter en avblåsning. De två knuffade och slog med klubborna på varandra.

När Karlsson trodde att det hela var över gav Kadri honom en rak höger, som träffade svensken på vänstra kinden sedan han hunnit vända bort huvudet i sista sekunden. Han slängde också bort Karlssons klubba.

Båda bestraffades för bråket med fyra minuter för roughing.

Kadri var en märkt man från start i SAP Center i San Jose i nattens match.

Orsaken var att han kastade handskarna och gav sig på legendaren Joe Thornton under en match förra säsongen, där Kadri också slet av en bit av NHL-veteranens skägg.

– Det är inte okej, sa San Jose assisterande coach Johan Hedberg då.

Tekningen gav en försmak om vad som väntade

Så när Torontocoachen Mike Babcock skickade fram Nazem Kadri som ett offerlamm att ta den första tekningen svarade Sharks med att låta Barclay Goodrow ta nedsläppet.

På tv-bilderna kunde man se att Goodrow tilltalade Kadri innan domaren släppte pucken.

När spelet kom i gång utmanande Goodrow direkt Kadri till ett slagsmål och jagade Torontoforwarden under några sekunder utan att få honom att kasta handskarna.

Det slutade med att Goodrow efter åtta sekunder hamnade i utvisningsbåset för roughing medan Kadri klarade sig undan straff.

Sharksspelarna fortsatte att utmana Kadri under hela matchen, vilket kostade också Timo Meier en utvisning efter ett gruff med honom.

Men Kadri behöll sitt lugn och försvarade sig bara med klubban när motståndarna försökte ge sig på honom.

Kadri hatas av fansen efter attacken på Karlsson

- Kadri kom in under skinnet på Sharksspelarna i kväll så mycket att de tappade fokus under matchen. De ville ge tillbaka för något som hände under den förra säsongen, men Kadri antog inte utmaningen. San Jose måste lära sig att kontrollera känslorna bättre, sa förre NHL-spelaren Jamie Baker i tv-sändningen från matchen.

– De fokuserade på fel saker i natt, säger Nazem Kadri själv.

– Jag vet inte varför de är så bittra över det som hände, speciellt med tanke på att det var han som startade allt då.

Han hyllades av lagkamraten Mitch Marner:

– Han är galen, så stark. En riktig oxe.

Mängder av NHL-supportrar, i synnerhet de med San Jose-sympatier, höll inte alls med och vädrade öppet sitt missnöje mot Nazem Kadri på sociala medier. Kadri kallades både ”skam”, ”skräp” och ”vidrig människa” efter bråket med Melker Karlsson.

Erik Karlsson gjorde två assist i natt

Sharkscoachen Peter DeBoer var besviken när han mötte media efter slutsignalen.

- Ja, jag är besviken över att vi tappade en 3-2-ledning ikväll och gav bort matchen. Vi slarvade alldeles för mycket, gav bort pucken och besegrade oss själva, suckade DeBoer.

På frågan om man jagade Nazem Kadri för att få revansch för bråket ifjol, svarade DeBoer:

- Det där drar vi ett streck över nu. Det är hanterat.

Peter DeBoer sågades dock av The Athletics Sharks-reporter Kevin Kurz.

”Det verkar som att de vill ha en bit av Kadri. Handlar nog om bråket med Thornton från i fjol. Förmodligen inte det smartaste jag sett DeBoer göra, men det gav matchen en extra dimension, inte sant”, skriver Kurz på Twitter.

Erik Karlsson assisterade till två av San Joses mål och har nu samlat ihop tio målgivande passningar på 20 matcher i Sharkströjan.