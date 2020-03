Canucks vann med 5-4 efter straffläggning, men det var Elias Petterssons fina crosspassning till Tyler Toffoli före 2-1-målet som blev kvällens snackis i Rogers Arena i Vancouver.

Målet tillkom efter en snabb kontring efter en vunnen tekning i egen zon, där Elias fick pucken i mittzonen ute på vänsterkanten av backen Quinn Hughes.

Pettersson hade pucken under kontroll när han tog sig in över den offensiva blå linjen och tittade upp under några sekunder innan han såg att Toffoli hade skafffat sig position snett ute till höger framför kassen.

Med en precisionspassning skickade Elias pucken förbi två-tre motståndare för att i nästa ögonblick kunna se den landa på klubbladet hos Toffoli, som inte missade chansen utan skickade i väg ett skott blixtsnabbt som ställde Islandersmålvakten Semyon Varlamov.

Canucks vann efter straffar

Lagen följdes åt till 4-4 och efter en mållös förlängning kom avgörandet på straffläggning, där Petterssons kedjekamrat J.T. Miller blev hjälten.

Vinsten var efterlängtad för Canucks, som haft det tungt under de senaste veckorna. Det här var endast den andra segern på de senaste sju matcherna.

Assisten var Elias 39:e i vinter och han är nu uppe i 66 poäng efter 68 spelade matcher.

Det betyder att han tangerat poängproduktionen från sin succéfyllda rookiesäsong ifjol.

Han har gjort 6 poäng, 2 mål och 4 assist, på de fem senaste matcherna.

Alexander Edler gjorde en stormatch i Canucksförsvaret och antecknades för två assist.