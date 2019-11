Lias Andersson draftades som nummer sju totalt i draften 2017 och har sett som en viktig byggsten i Rangers nybygge. Men genombrottet i NHL har än så länge uteblivit för 21-åringen från Kungälv.

Efter att han pendlat mellan AHL och NHL under sina två första säsonger i Nordamerika har Lias Andersson visserligen behållit sin plats i NHL-truppen hela den här säsongen. Men förra veckan fick han se mötet med Detroit från läktaren och de senaste två matcherna speltiden varit under tio minuter.

– Jag vill alltid spela så mycket som möjligt. Men det är väldigt svårt för mig att svara på frågan om jag borde spela mer. Det är inte upp till mig, säger Lias Andersson till New York Post.

Andersson mot Puljujärvi?

Förra säsongen spelade Lias Andersson 42 NHL-matcher och hans istid låg i snitt på 10.43 minuter per match. På de 14 matcher han spelat den här säsongen är den siffran 9.54. Under rubriken ”Rangers Lias Andersson-dilemma kanske måste lösas genom en trejd” ger New York Post-krönikören Larry Brooks sin syn på situationen.

”Att skicka ner honom till AHL för att få mer speltid i viktiga situationer är inte heller lösningen”, skriver han.

Rangers har uppgetts vara intresserade av finske stortalangen Jesse Puljujärvi, som i dagsläget spelar i Finland eftersom han bett om att få lämna Edmonton Oilers. De senaste dagarna har ett rykte tagit fart kring en möjlig trejd med Lias Andersson och Jesse Puljujärvi involverade. Men Larry Brooks tror inte att Oilers general manager Ken Holland är jätteintresserad av en sådan affär.

”Oavsett vilket värde Lias Andersson har, så reduceras det kraftigt för varje dag som går. Det sjunker när han sitter fast på bänken. Det sjunker när han är fast i fjärdelinan i ett lag som inte direkt öser speltid över den”, skriver Brooks.

Lias Andersson står noterad för 63 NHL-matcher totalt och har där producerat 9 poäng (3+6)

Nyström: ”Har gått all in för att etablera sig”