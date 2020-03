Mental ohälsa har alltid varit ett känsligt ämne. Idrottsstjärnor har sett det som ett svaghetstecken att avslöja sin prestationsångest och sina depressioner.

Lehner gav alla en röst.

Han gjorde det genom sin ärlighet.

Först i form av en lång självbekännelse hos sportsajten The Athletic på sensommaren 2018 när han just hade skrivit på ett ettårskontrakt med New York Islanders.

Han hade räddat sin hockeykarriär och än viktigare – sitt liv – genom att söka hjälp under sommaren på en klinik i Arizona.

Det väckte en enorm uppmärksamhet att en spelare öppet klev fram och talade om sitt alkoholmissbruk.

Lehner gjorde det med Islanders goda minne.

Många undrade säkert hur han skulle kunna prestera på isen efter den bekännelsen.

Robin svarade med att göra en kanonsäsong och tog Islanders till slutspel tillsammans med målvaktskollegan Thomas Greiss.

Alla undrade vad han skulle säga

Han var en av de tre kandidaterna till Vezina Trophy, priset till NHL:s bäste målvakt under grundserien.

Han och Greiss plockade hem utmärkelsen William M. Jennings Trophy, som ligans bästa målvaktspar.

Och Lehner belönades själv med Masterton Trophy, som går till den spelare som visat de bästa egenskaperna när det gäller uthållighet, sportsmanship och hängivenhet till hockeyn.

Alla undrade vad han skulle säga när han klev upp på scenen i Las Vegas under NHL Awards den 19 juni.

Vad den svenske målvaktsstjärnan sa i sitt tacktal fick många i salongen tårögda.

Hans ord har sedan dess blivit flitigt citerade i debatter. I tv-sändningar. Bland andra spelare i omklädningsrum runt om i USA och Kanada.

Lehner avslutade sitt tacktal med att säga:

– I´m not ashamed to say that I am mentally ill, but that doesn´t mean I´m mentally weak.

Fritt översatt: ”Jag skäms inte över att säga att jag lider av mental ohälsa, men det betyder inte att jag är mentalt svag.”

Robin Lehner skrev idrottshistoria

Han var stark. Kanske starkare än någonsin när han stod där på podiet och tittade ut över alla makthavare i ligan. Där satt högste NHL-bossen Gary Bettman, där satt legendariska klubbägare och spelaragenter. Och där satt många av de största affischnamnen bland spelarna i dagens NHL.

Alla svalde en extra gång. Lehners tal gick på bästa sändningstid i tv över hela Nordamerika och i många länder runt om i världen.

Han skrev idrottshistoria i just detta ögonblick och sedan dess har hashtagen #Same Here blivit ett utropstecken.

Många har tackat Lehner för att han vågade och han har svarat:

– Jag hade inget att förlora.

Kanadensiska tv-kanalen Sportsnet visade i vintras ett inslag med Tyler Motte i samband med en av Vancouver Canucks matcher, där han berättade om sin kamp med mental ohälsa.

Motte fick ett enormt stöd från lagkamrater och fans.

Nate Thompson i Montreal Canadiens är en annan NHL-spelare, som varit i samma situation och sökt hjälp. Och nu talar öppet om det.

Robin Lehner visade vägen.

Därför förtjänar han sin plats på listan över hockeyvärldens 100 mäktigaste personer i branschtidningen The Hockey News.

