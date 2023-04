Hånas – efter nya bakslaget: ”Suger”

Tonen var satt redan i första perioden i Slaget om Hudson, när Rangers Niko Mikkola crosscheckade Devils Nathan Bastian så att finländarens klubba gick av.

Rangers sparade inte på krut, eller nånting annat heller, under match två i slutspelets första runda under natten mot fredag.

Rangers stjärnvärvningar visade återigen varför de har tagits till Broadway: Vladimir Tarasenko kvitterade Devils ledning, och sen assisterade Patrick Kane till de följande två målen i powerplay.

– Jag tycker att vi spelar bra, vi ger dem inte så mycket att vi behöver bli oroliga. Vi får fortsätta att göra vårt och jag tycker vi gör en riktigt bra match, på bortaplan och allt, säger Mika Zibanejad efter matchen.

Henkes hyllning i tv: ”Har inga svar”

Zibenejad bidrog till 3-1-målet i och med att det var han som fixade powerplayet när New Jerseys Timo Meier drog ner svensken på väg in i anfallszon.

– Rangers har tålamod, håller i pucken och väntar på rätt tillfälle. Och de har så många valmöjligheteter, det är det som gör det här powerplayet så farligt, säger Henrik Lundqvist i MSG:s tv-sändning.

– Devils har inga svar på det här. De spelar på hälarna och blir försiktiga, säger Lundqvist.

Devils hade inga svar heller när Patrick Kane krigade loss pucken i egen zon, drog in i anfallszon på vänsterkanten, gick in nära mål, väntade ut Vitek Vanecek i Devilsmålet – och lyfte upp pucken i nättaket sex minuter in i tredje.

– Han är ju fantastiskt duktig med pucken. Vid har inte spelat ihop så mycket än, men det blir blir bättre och bättre och förhoppningsvis blir det ännu bättre, säger Zibanejad som hade Kane i sin kedja igen.

När Kaapo Kakko sen satte 5–1 försvann nästan alla Devilsfans från läktarna och Prudential Center var fyllt av blåklädda Rangersfans.

Devils blev till och med hånade av Rangersfansen, som stämde upp i en ”Devils suck”-ramsa med ett par minuter kvar.

”Klart man är glad – men...”

Med segern tar Rangers vägen hem över Hudsonfloden med en 2–0-ledningen i serien (5–1-segrar båda matcherna).

– Vi vet att det absolut inte är över. Men vi vet också att sättet vi vinner på – vi förstår hur vi ska spela. Det är klart man är glad efter en vinst, men nu är det bara nästa match som gäller. Tar vi inte hand om match tre så betyder det här inte lika mycket.

Natten mot söndag spelas match tre på Madison Square Garden.

– Det ska bli sjukt kul, jag vet att det kommer vara en djungel där, det ser vi fram emot, säger Zibanejad.

Jesper Boqvist var petad i New Jersey.