LOS ANGELES. – Ge honom ett värdigt slut och låt honom själv få välja hur han vill gå vidare!

Det är de amerikanska hockeyexperternas råd till New York Rangers i dramat kring Henrik Lundqvists framtid i klubben.

– Han skulle nog ha gått till Sharks på deadline i fjol efter att ha varit den bäste målvakten under All Starmatchen i just San Jose. Tajmingen hade varit väl vald för ett sådant beslut och som vi vet är tajming allt här i livet, säger förre lagkamraten och numera tv-experten Kevin Weekes till SportExpressen.