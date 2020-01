Henrik Zetterberg var bara 19 år gammal då han säsongen 1999/2000 exploderade i allsvenskan och förde upp sitt Timrå till Sveriges högsta serie.

Det gick helt okej där också.

Den unge centern noterades för 46 poäng på 47 matcher under sin debutsäsong i Elitserien och utsågs föga förvånande till årets nykomling.

Därefter följde 15 säsonger i Detroit Red Wings. ”Zäta” hade gått under radarn hos de nordamerikanska scouterna och draftades först i den sjunde rundan, som 210:e spelare totalt. Men Red Wings, som där och då var NHL:s absolut mäktigaste klubb, tyckte sig ha sett något i tonåringen som snart skulle få sitt stora genombrott.

I C More-programmet ”Wikegård vs” minns 39-åringen tillbaka på hur det kändes att för första gången besöka Joe Louis Arena.

– Jag åkte över med Niklas Kronwall och kollade på slutspelet och jag kommer ihåg att vi satt där på läktaren och sa: ”Inte en chans att vi klarar av att spela här nästa säsong”. Då var jag jättenervös, säger ”Zäta” och utvecklar:

– Det var många som man var väldigt rädd för. Vi hade Chris Chelios, Brett Hull, Steve Yzerman och många andra. Ett ofantligt lag. Det kommer aldrig finnas såna lag i framtiden.

Zetterbergs nya liv i Sverige

I dag bor Henrik Zetterberg i Mölle tillsammans med hustrun Emma och sonen Love, 4.

Paret stortrivs i den skånska semesterorten med drygt 600 invånare och snart öppnar de upp sin nya familjeverksamhet, en baguetteria i hamnen.

I sommar är det tio år sen de gifte sig på samma plats.

– Vi har bott här på somrarna i sex år också så vi börjar känna oss som hemma. Vi ville bara bli involverade i hamnen och fick den här chansen. Tanken är att jag ska vara där och bre smörgåsar. Nu fokuserar vi bara på att bli svenskar igen, säger Henrik Zetterberg.

I programmet berättar också Emma, som i början av 2000-talet blev känd för sin medverkan i ”Expedition Robinson”, sanningen om hur paret faktiskt träffades.

– Det var genom Kenny Jönsson, som också är från Ängelholm. Det var han som introducerade oss för varandra, säger hon.

Emmas och Kennys föräldrar känner varandra väl då den svenske hockeyhjältens mamma brukade passa Emma som liten. Men när hon skulle träffa Henrik Zetterbergs föräldrar för första gången uppstod förvirring.

– Jag kommer ihåg när jag var i Sundsvall första gången och skulle träffa Henriks föräldrar. Då sa Henrik precis innan: ”Just det, jag har sagt att vi träffades på ett helt annat sätt”. Något som han hade kommit på. Så det var bara att köra på det. Det finns lite olika stories, säger Emma Zetterberg och skrattar.

Zetterberg: ”Var nog inte Crosbys favorit”

Efter att ha träffat Emma fick Henrik Zetterberg ett annat perspektiv på saker och ting. Innan hade hans liv endast kretsat kring hockeyn.

– Man hade ju egentligen bara hockeyn. Tack vare Emma fick jag en helt annan vänskapskrets utanför hockeyn i Detroit, människor som är väldigt nära vänner i dag. Det hade man aldrig fått om inte hon hade kommit in och rört om.

Den absoluta höjdpunkten under tiden i Detroit Red Wings var givetvis säsongen 2007/2008 då laget gick hela vägen och vann Stanley Cup. Henrik Zetterberg spelade som i trans i finalserien mot Pittsburgh Penguins och tilldelades Conn Smythe-pokalen, priset till slutspelets mest värdefulle spelare.

Speciellt en detalj från finalserien minns Henrik Zetterberg med värme.

– Jag fick i uppgift att ta bort Sidney Crosby. Jag tycker sånt är väldigt roligt, att få förstöra. Jag var nog inte hans favorit där, men jag tror att vi har en väldigt stor respekt för varandra som vi alltid kommer ha med oss, säger han.

De sista åren spelade ”Zäta” som lagkapten, men eter att ha haft stora skadebekymmer med framför allt ryggen tvingades han avsluta karriären hösten 2018.

– Men det kändes aldrig mörkt. Jag kände mig klar och jag var nöjd. Tänk allt jag fått vara med om. Att vi blev kvar i Detroit ett år efter att jag slutade och inte flyttade hem direkt tror jag var viktigt. Att få tryckutjämna lite där borta för att sen flytta hem till Sverige.

