Draisaitl gör sin sjätte säsong i Edmonton Oilers och har klättrat mot toppen i skuggan av McDavid.

– Hade han varit kanadensare har Draisaitl varit på varenda förstasida i alla tidningar i Kanada. Så bra är han, menar Klefbom.

Talangen från Köln har tagit den långa vägen till stjärnstatus.

Han spelade juniorhockey i Prince Albert Raiders under två säsonger innan Edmonton Oilers listade som den tredje spelare i NHL-draften 2014 sedan Florida valt Aaron Ekblad och Buffalo satsat på Sam Reinhart.

Ingen av dem står sig i konkurrensen med Draisaitl, som producerade 105 poäng förra säsongen, vilket gav en fjärdeplats i poängligan bakom Nikita Kutjerov, Tampa Bay (128 poäng), Connor McDavid, Edmonton (116 poäng) och Patrick Kane, Chicago (110 poäng).

Det var ögonblicket när Draisaitl anlände på riktigt på den stora scenen.

Han har varit effektiv radarkompis till McDavid till och från under de senaste åren, men också visat att han kan leda en egen kedja och vara lika framgångsrik.

LEON DRAISAITL Ålder: 24. Född: I Köln, Tyskland. Längd: 188 cm. Vikt: 94 kg. Draftad: Som nr 3 i den första rundan 2014. Klubbar: Mannheim, Prince Alberts Raiders (2011-14), Kelowna Rockets (14-15), Bakersfield Condors (15-16), Edmonton Oilers (från 14-15) Lön: 81,6 miljoner kronor. Visa mer Visa mindre

Draisaitl och McDavid dominerar i poängligan

Under de senaste veckorna har Leon haft Ryan Nugent Hopkins och Kailer Yamamoto som kedjekamrater.

Under helgen har Draisaitl gått upp i ensam ledning NHL:s poängliga. Med 83 poäng, 29 mål och 54 assist, på 52 matcher har han klivit förbi Connor McDavid som ligger tvåa med 79 poäng.

– Han lyckas göra poäng hela tiden, ofta utan att synas speciellt mycket. Som back förstår jag att motståndarna sätter in sina bästa spelare mot Draisaitl. Men han kan ta den pressen, han kan ta den uppvaktningen. Leon steppar upp sitt spel när han ställs mot de bästa i ligan, säger Oscar Klefbom.

Vad är hans bästa egenskaper, vad är hans svagheter?

– Det finns inget han är direkt dålig på. Han är stor, stark, snabb och en fantastisk framspelare.

Hur är han som kille i gänget?

– Han kan nästan verka lite grinig ibland. Leon är en humörkille, vilket gör att man kan tro att han är arg på dig ibland. Men så är det inte. Han gillar att stå i centrum och är en typisk europeisk kille, som klickar bäst med likasinnade. Han bjuder ofta på lite ironi, älskar slams och trams och är på det hela taget en jätteskön kille som växt upp till en stor profil i ligan nu.

”Leon kunde blivit stjärna i fotboll också”

Hänger ni ihop på resorna?

– Vi är som en stor familj, vilket är otroligt viktigt. Vi har en bra mix i gruppen. Alla kan gå ut och käka och umgås med alla.

Hur är hans fotbollsintresse?

– Leon är väldigt fotbollsintresserad och kunde ha blivit en stjärna i fotboll också. Jag tror att han stod och valde mellan fotbollen och hockeyn när han var tonåring. När vi värmer upp inför matcherna med two-touch är det en ständig kamp mellan honom och mig, där har inte våra nordamerikanska lagkamrater mycket att säga till om, haha...

– Han håller stenkoll på Bayern München och brukar skicka bilder under off-season, där han sitter i någon VIP-loge på deras hemmastadion och följer dem. Själv håller jag på Manchester United sedan jag var sju-åtta år och fick se en match live på Old Trafford. Så vi har bra fotbollssnack igång mellan oss under säsongen, säger Klefbom.

Är Draisaitl lika bra som McDavid?

– Svårt att säga. Som back tycker jag att det är svårare att spela mot Connor än så länge. Han är lite vassare och tar kanske ett större defensivt ansvar. Men det är en hårfin skillnad.

Är det bättre att ha dem i två olika kedjor?

– Ja, det tycker jag. Vi får ut lite mer av dem båda och det är skönt att ha det vapnet att kunna sätta in den ene och hans kedja efter den andre. Det gör oss till ett bättre lag i spel fem mot fem.

Hur går de ihop utanför isen?

– De är jättetajta. Jag tror att det har att göra med att de haft sådan stor framgång tillsammans och på ett sätt växt upp tillsammans i Oilers och NHL.

Draisaitl tjänar 80 miljoner per år

Under All Starmatchen i St. Louis förra helgen visade Draisaitl att han är en stjärna bland stjärnor.

Precis som McDavid och Elias Pettersson tillhörde han det vinnande laget från Pacific division och Draisaitl kunde mycket väl ha vunnit MVP-priset som ”Matchens lirare” efter att ha gjort ett mål och en assist mot Atlantic i finalen och ett hattrick plus en assist i semifinalen mot Central division.

Leon Draisaitl skrev på ett åttaårskontrakt med Edmonton i augusti 2017, som ger honom en årslön på 81,6 miljoner kronor.

Det är inte lika hög lön som McDavid får, då kanadensaren kvitterar ut 120 miljoner kronor per säsong.

Draisaitl har haft lite sämre poängsiffror de senaste åren och hans plus- och minusstatistik är inte i klass med McDavids.

Draisaitl förbättrade visserligen sina siffror den här helgen men ligger på -7, något som kan jämföras med McDavids -2.

– Lite tillfälligheter, kan jag tycka. Men McDavid har kanske tagit lite mer defensivt ansvar. Han checkar hemåt och värdesätter spelet bakåt lite bättre, kommenterar Oscar Klefbom.

Draisaitl om McDavids talang: ”Har aldrig sett förut”