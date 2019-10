Han kommer fotsätta vara en toppspelare även i år

Det gick illa för Sharks, som också saknade avstängde anfallsstjärnan Evander Kane, då man föll i Las Vegas med 1-4.

Glädjande ur svensk synpunkt var William Karlssons storspel hos hemmalaget med två fantastiska målgivande passningar.

Från nattens övriga matcher kan rapporteras:

De två senaste årens mästare, Washington och St. Louis, möttes i Missouri och där krävdes förlängning för att sära lagen åt. Det slutade till Capitals fördel och Alexander Ovetjkin såg pigg och taggad ut att jaga 50 mål på nytt.

Han gjorde sitt första mål för säsongen i natt och Washington skickade signaler att man vill ta tillbaka mästartiteln till våren.

Mötet mellan Edmonton och Vancouver gick under rubriken ”Opening night in the wild west” och det blev en svängig tillställning, som Oilers vann till slut efter en lysande soloprestation av Connor McDavid.

Ingen behöver vara orolig för Nygård

Elias Pettersson, då? Jodå, han hade några vassa byten och kommer att vara en toppspelare i vinter igen i ligan även om han blev utan poäng i premiären.

Alexander Edler, 33, hade en poängstark försäsong och fortsatte i natt med att göra ett mål. En skadefri Edler blir grundbulten i Canucks försvar.

Vi såg några svenska nykomlingarna i ligan i nattens omgång. Hur de klarade sig? Jo, Erik Brännström stod pall i Ottawaförsvaret mot Maple Leafs stjärnfyllda anfall.

Rasmus Sandin antecknades för en assist i Toronto och var +1, men fick bara spela knappt nio minuter. Så där får vi vänta med ett mer ingående betyg.

Joakim Nygård fick debutera i Edmontons förstakedja med Connor McDavid och James Neal intill sig och såg ut att trivas.

Ingen behöver vara orolig för Nygård.

Sammanfattningsvis, en helt godkänd premiärkväll för de svenskar som var i aktion utan att någon klev fram som ”matchens lirare”.