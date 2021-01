Elias Pettersson har öst in poäng under sina säsonger i NHL. Men den nyligen startade säsongen har inte gått Petterssons väg. På fyra matcher har Vancouver endast tagit två poäng och Elias Pettersson har bara stått för en assist under inledningen.

Under nattens match stoppades svensken av landsmannen och storspelande Jacob Markström i Calgary Flames kasse.

I stället drog han på sig två utvisningar, den där andra var i ren frustration.

– Jag tog två dumma utvisningar. Det är inte acceptabelt. Jag är besviken på mig själv för att ha varit så självisk, sa Pettersson efter nattens förlustmatch.

Pettersson sågas ordentligt

Nu sågas Elias Pettersson ordentligt i den kanadensiska radiokanalen TSN i Vancouver.

– Jag vet inte vad man måste göra för att få mer ut av Elias Pettersson just nu. Förut var han ostoppbar för att han varit så bra. Du har kunnat nästan kritisera alla spelare förutom EP40, men var håller han hus nu? Kom igen! Han har spenderat hela sommaren på Instagram för att försöka visa hur cool han är i alla sina nya kläder. Var är han?, dundrar Rob Fai.

Men samtidigt försvaras Elias Pettersson i en annan radiokanal, Sportsnet 650.

Svensken försvaras

– Elias Pettersson vet alldeles för väl hur han spelar, och att han inte har presterat så här långt. Helt plötsligt får vi in massa kommentarer som säger: ”Jag har aldrig gillat Elias Pettersson”. Om du säger det i dag, men har aldrig sagt det tidigare. Då är du en fegis. Du är en fegis! Om du inte tycker han är bra, skulle du ha sagt det för ett år sedan, säger radioprataren Satiar Shah.

Sportredaktören på den lokala Vancouver-tidningen Daily Hive går också till Petterssons svar, och är förundrad över den kritiken som svensken har fått efter säsongens fyra inledande matcher.

– Kritiserar verkligen folk Elias Pettersson? Det är en liten minoritet va? Kom igen, snälla..., skriver Rob Williams på Twitter.

Under sina två inledande säsonger NHL gjorde Pettersson 132 poäng under sina grundseriematcher.