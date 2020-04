Det var bilder som vi aldrig tidigare sett under Henrik Lundqvists 15 år i New York Rangers.

”King Henrik” satt på läktaren.

Oombytt. Med en 24-åring nere på isen och en i båset.

Men också: Henrik Lundqvist visade upp sämre siffror än någonsin tidigare under NHL-karriären. 3,16 insläppta mål per match och en räddningsprocent just över .900.

– Min roll har bevisligen förändrats de senaste månaderna och vi har tid för att diskutera det, klubben och jag. Men just nu vill jag bara vara stöttande, sa 38-årige Lundqvist när han efter en månads frånvaro fick chansen mot Philadelphia Flyers i början av mars.

Det blev fem insläppta mål och enda gången ”Henke” vaktade målet under Rangers sista 19 matcher.

– Efter säsongen har vi givetvis saker att prata om, min roll och och hur jag passar in. Just nu är mitt enda fokus på att jobba hårt och vara redo.

Lundqvist petades som etta i Rangers

Säsongen började annars med Henrik Lundqvist som målvaktsetta. Men ryske backupen Alexandar Georgiev fick alltmer speltid.

Just efter nyår kallades han upp för första gången.

Han som kallas Henrik Lundqvists arvtagare.

24-årige Igor Sjestiorkin kom in från farmarlaget och det dröjde inte mer än en dryg månad innan Rangers-tränaren David Quinn slog fast inför alla: Henrik Lundqvist är inte längre målvaktsetta i Madison Square Garden. Den titeln hade Sjestiorkin tagit över.

– Som läget är nu och så som han har spelat är han nummer ett, absolut, sa Quinn.

Henrik Lundqvist klappar om sin arvtagare Igor Sjestiorkin. Foto: FRANK FRANKLIN II / AP TT NYHETSBYRÅN

Ord som han fick utstå hård kritik för - och som många tog som ett tecken på att Henrik Lundqvist skulle försvinna från klubben inom kort.

Och när New York Rangers kallade till presskonferens på trading deadline kände de flesta att ”Henkes” framtid var hotad på allvar

Beskedet var dock ett annat:

Igor Sjestiorkin hade skadat sig i en bilolycka.

För Henrik Lundqvist innebar det att han återigen fick byta om.

”Vem kunde tro att det skulle sluta så här?”

En märklig säsong för ”King Henrik” skulle bli ännu märkligare när coronapandemin lamslog hela idrottsvärlden och från den 11 mars sköt upp NHL-säsongen på obestämd tid.

Ännu jobbigare var det med tanke på att New York Rangers äntligen hade fått upp farten - mycket tack vare Mika Zibanejads otroliga målform - och hade häng på en slutspelsplats.

Generationsväxlingen hade slagit väl ut.

Och det hade blivit exakt som Henrik Lundqvist hoppades när han valde att stanna kvar i klubben 2018 - trots att han då hade chansen att testa lyckan någon annanstans.

”Det som gjorde det extra hemskt för Lundqvist är att han mer fick titta på från sidan än att vara en del av det. Målvakten blev i stort sett raderad från lagfotot och fick se två 24-åringar ta hans jobb”, skriver Larry Brooks i en krönika i New York Post i dagarna.

”Vem kunde tro att det skulle sluta så här? Att den bäste målvakten i klubbens historia skulle bli en osynlig och överbliven man?”

Det märktes på Henrik Lundqvist själv också efter årsskiftet.

Leendet och självsäkerheten var stundtals som bortblåst. I stället var det fortfarande samma trevliga kille från Sverige, men han var tvivlande och visste inte alltid vad han skulle säga.

”Om jag berättar för er hur otroligt obekvämt det var att vara runt Lundqvist i omklädningsrummet efter träningarna, tänk er då hur det var för honom varje gång han åkte in på isen”, skriver Larry Brooks.

”Vi vill att våra favoritlags klubbledningar tar tuffa och inte känslostyrda beslut. Även om detta var ett korrekt beslut var det så kallsinnigt som det bara kan bli och lämnade en avskyvärd smak i munnen.”

Blir det några fler entréer för Henrik Lundqvist i Madison Square Garden? Foto: LYMPEROPOUL/CSM/REX/SHUTTERSTOC / LYMPEROPOUL/CSM/REX/SHUTTERSTOCK REX FEATURES

”Kan inte se Henrik Lundqvist återvända”

För Henrik Lundqvists meriter talar ju för sig självt. Det är en anledning till att han alltid varit ”King Henrik” med fansen.

15 år och 887 matcher i New York Rangers. Flest segrar av samtliga målvakter i klubben. En Vezina Trophy 2012. En Stanley Cup-final 2014. Och i framtiden: Tröjan i taket i klassiska Madison Square Garden.

Larry Brooks kallar det för ”en av de bästa karriärer som en proffsidrottare i New York någonsin haft”.

Men slutar storyn om Henrik Lundqvist och New York Rangers här?

För han har ju ändå ett år kvar på sitt kontrakt med klubben.

Men Larry Brooks är tämligen säker:

”Rangers gjorde sitt val. Det är därför jag inte kan se Lundqvist återvända för att spela sitt sista år på kontraktet. Jag tror att en Sjestiorkin-och-Lundqvist-duo hade fungerat bra, men uppenbarligen tyckte inte ledningen det. Det är därför som jag förväntar mig att han köps ut (från sitt kontrakt). Jag har ingen aning om Lundqvist kommer fortsätta karriären någon annanstans eller om han kommer lägga av. Och jag vet inte om Lundqvist själv vet vad han vill göra nästa år.”

