Han avgör – med 11 sekunder kvar

Det var en svängig tillställning i New York där lagen turades om att ha ledningen. Och sent in i den tredje perioden var ställningen 3-3 och matchen såg ut att gå mot förlängning.

Men Nashville ville annorlunda och med 11 sekunder kvar av matchen klev Eeli Tolvanen - som nu gjort mål i tre raka matcher - fram och styrde in Roman Josis skott vilket gav Nashville samtliga tre poäng.

– Vi låg under sju minuter in i matchen men det var inte ett alternativ att ge upp idag. Det kändes som alla fyra linorna spelade riktigt bra och det var bara en tidsfråga innan vi skulle få lägena. Det är två bra mål i tredje, säger Tolvanen till nhl.com

Desto tyngre för New York Islanders som nu har förlorat 12 av de 13 senaste matcherna och parkerar trea från botten i Western Conference.

Laget har inte heller vunnit på hemmais i år.

– Det har funnits matcher i den här byggnaden som vi kunde ha vunnit. Men av olika anledningar har vi inte löst det. Det finns många enskilda matcher där du kan se hur nära vi är, vi har kommit ut på fel sida och det råkar ske här på hemmaplan.