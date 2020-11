”Hade agerat tuffare om det varit en annan klubb”

Det är ingen hemlighet att han hade velat stanna kvar i Leksand, men han säger nu att han inte är sur på klubben efter att ha blivit sidsteppad.

– Leksand är ett lag som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har vuxit upp där och spelade där i tre år innan flytten till NHL. Jag har mycket känslor för Leksand och visst hade det varit kul att ha fåt vara med och pusha för en ny storhetstid för klubben, men det löste sig inte av några anledningar. Men jag vill att Leksand ska vara en plats i Sverige dit föräldrar vill skicka sina barn och där hockeyungdomar ska kunna få den bästa utbildningen.

Stämmer det att du kunde ha slagits hårdare för att få ut alla pengar som kontraktet stipulerade när du fick gå?

– Hade det varit ett vanligt företag, som jag inte haft några känslor för, så hade jag nog agerat tuffare. Men Leksands vd, Andreas Hedbom, är en väldigt bra människa och det spelade in i mitt agerande.

– Jag är jättenöjd med vad jag åstadkom under min korta tid där och önskar att jag hade kommit in som tränare en månad tidigare. Vi spelade bra hockey under mina fem-sex sista matcher i Leksand. Och det fick mig att bli sugen på att börja coacha igen.

”Strålman en av de bästa backarna”

Hur länge pågick diskussionerna med Florida Panthers innan det blev klart med tvåårskontraktet?

– Inte så länge. Det var en ganska kort process. De visste genom huvudcoachen Joel Quenneville, som jag jobbat ihop med tidigare i Chicago, vad jag kunde. Så det tog en dryg vecka innan vi var överens.

Vilka blir dina uppgifter i Panthers?

– Vi har bara haft ett zoom-möte inom tränarstaben och ska börja parat ihop oss mer den här veckan, men det blir nog så att jag ansvarar för backarna och förmodligen också spelet i boxplay.

Florida har fått en ny general manager i Bill Zito, hur mycket känner du honom?

– Inte speciellt mycket, men Zito är en kille som krigat länge för ett GM-jobb och har ett bra rykte om sig. Vi har setts runtom i NHL-rinkarna genom åren, men jag känner inte honom.

Panthers har stått och stampat under ett antal år, vad ser du för framtid för klubben?

– Med Zito i ledningen för hockeyverksamheten gör man en satsning i en ny riktning, som är spännande. Det blir lite av en nystart, där man bytt ut ett antal spelare. Nu gäller det att höja nivån på spelet och förbättra kulturen där.

Två av de nya namnen är etablerade svenska NHL-spelare, Patric Hörnqvist och Alexander Wennberg?

– Ja, de kommer att tillföra bra saker. Hörnqvist är en riktig krigare, som jag beundrat i många år. Han är en spelartyp Panthers letat efter i många år och kommer att bli väldigt nyttig på isen och en förebild för alla i laget.

– Wennberg hade en tung säsong senast i Columbus, men jag har sett tidigare vilken hög nivå han kan spela på. Jag tror att han kan studsa tillbaka i vinter.

Anton Strålman är den tredje svensken i laget, honom känner du sedan tidigare?

– Ja, Strålman var i New York Rangers under min tid som assisterande tränare där. Han borde vara en av de bästa backarna i Panthers.

Flyttar med frun Jeanette till Florida

Vad krävs för att göra Panthers till ett slutspelslag nästa vår?

– Att få i gång målvakten Sergej Bobrovskij, som inte motsvarade förväntningarna under sitt första år i klubben. Alla vet hur bra han är, så det gäller att få bättre synk över hela försvarsspelet för att han ska kunna prestera på toppnivå.

Har det varit sura miner mellan dig och Quenneville sedan han inte tog med dig till Florida när han fick jobbet för ett år sedan?

– Nej, han ringde direkt och berättade att han bara kunde ta med sig en av sina assisterande coacher i Chicago och valet föll på Mike Kitchen. Jag och Q har känt varandra i 30 år, så vårt förhållande förstördes inte av den grejen.

Hur känns det att hamna i Florida nu, du har bott i många andra delar av USA tidigare?

– Ja, jag tror att jag har täckt in alla fyra divisionerna i ligan efter att tidigare ha jobbat som assisterande coach i Phoenix Coyotes, New York Rangers och Chicago Blackhawks.

Och nu ska du flytta till guldkusten och göra Florida Panthers till ett guldlag?

– Haha..., där har du din rubrik.

När går flyttlasset?

– Jag åker till Florida på onsdag för möten och för att hitta ett hus att hyra.

Några barn kvar där hemma eller blir det bara du och hustrun Jeanette som bosätter er i Florida?

– Alla fyra barnen leker på andra ställen, så det blir Jeanette och jag. Men vi behåller huset här i Carlsbad i södra Kalifornien, som vi nu haft som fast punkt i många år.