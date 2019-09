Gretzky hann spela med många svenskar genom åren i NHL. Tiden med Tomas Sandström i LA Kings tillhör hans bästa hockeyminnen berättar ”The Great One” när SportExpressen träffar honom i Westlake Village utanför Los Angeles.

Kedjan med nummer 99 (Gretzky) mellan nummer 7 (Sandström) och nummer 21 (Granato) skapades i januari 1990.

Det var då Tomas och Tony kom till Kings efter en trejd med New York Rangers.

– För mig var det så lätt att spela med Tomas och Tony, då de var smarta och skapade chanser hela tiden med sitt uppoffrande spel. Tomas, som gick under smeknamnet 'Tommie Gun' hade ett vasst skott och var en av ligans mest underskattade spelare, säger Gretzky.

”Oerhört stort att få spela med Wayne”

Sandström minns hur nervös han var inför första matchen i Gretzkys kedja.

– Det var naturligtvis oerhört stort att få spela med Wayne och jag var så jäkla nervös inför första matchen som kedjekamrat till honom. Det är den stora sanningen. Jag och Tony flög till Vancouver efter trejden från New York, där Kings skulle möta Canucks.

Sandström hoppades att han skulle få en eller två matcher i någon annan kedja för att hinna anpassa sig till laget och spelsystemet innan det var dags att debutera i Gretzkys kedja.

– Men Kingscoachen Tom Webster berättade direkt när vi anlände till Vancouver att jag och Tony skulle bilda kedja med Gretzky. Det var pirrigt.

Så hände något som förändrade allt och en ny superkedja i NHL var född.

– Gretzky kunde se att jag och Tony var nervösa, så han tog oss åt sidan och sa till oss: 'Gör bara vad ni är bra på, så anpassar jag mig till ert spel'.

– Gretzky sa aldrig vad vi skulle göra på isen, han var så smart att han kunde läsa spelet i alla lägen och anpassa sig till hur alla andra agerade, säger Tomas.

Hur mycket umgicks ni utanför isen?

– Många tror att storstjärnorna är divor, men de är oftast de snällaste killarna. Vi var ett gäng som spelade kort på resorna, där Marty McSorley också var med. Wayne var alltid med oss, jag tror att han kände tryggheten i gänget och det ingick i hans ledarskap som kapten att alla skulle vara med och känna gemenskap, säger Tomas.

”Bittert än idag”

LA Kings tog sig hela vägen till final i Stanley Cup våren 1993 och vann den första bortamatchen i Montreal innan allt svängde i match nummer två.

Det var då man ledde med 2-1 i slutminuterna när Montreal begärde en mätning av McSorleys klubba och skaffade sig ett power play, som man kunde kvittera på.

Sedan avgjorde man i förlängningen och utjämnade till 1-1 i matcher.

– Finalförlusten 1993 går aldrig riktigt ur tankarna. Vi var ju så jäkla nära efter att ha vunnit den första matchen på bortaplan och sedan haft ledningen in i slutminuterna i match nummer två. Sedan förlorade vi de nästa två matcherna på hemmaplan på övertid. Det var så fruktansvärt bittert och är det än i dag, berättar Tomas.

Sandström och Granato hade bildat kedja tillsammans i Rangers, då med Carey Wilson som centerforward mellan dem.

Så de var samspelta och ett radarpar när de blev trejdade till LA Kings på deadline den 21 januari 1990.

– Vi hade något bra år i New York, Tony och jag. Men det var förstås extra kul att få komma till Kalifornien och spela ihop med Gretzky under flera säsonger i Kings. Vi stortrivdes i Los Angeles, Helena och jag. Det var en fantastisk tid, menar Tomas.

LA Kings gjorde trejden med Rangers med tanken att hitta två perfekta kedjekamrater till Gretzky.

Därför gav man upp centerstjärnan Bernie Nichols.

Med nyförvärven från New York fick man en förstakedja av världsklass. Kanadensaren Gretzky stortrivdes från första stund ihop med svensken Sandström och amerikanen Granato.

– Det var några magiska år och mitt bästa minne från tiden i NHL, säger Tony, som i dag coachar collegelaget University of Wisconsin.

”Tomas och jag körde för fullt”

Granato anser att trion var perfekt sammansatt.

– Tomas och jag körde för fullt. Vi rev och slet och såg till att Wayne fick bra puckar att jobba med. Det finns inte nog gott jag kan säga om Tomas, han hade egentligen allt. Talang, energi och han var helt orädd.

Sandström säger att Gretzky bad er spela som ni var vana vid i New York, att ni inte skulle anpassa er till honom?

– Det stämmer. Men en sak minns jag att han gav oss ett råd om och det var att om vi inte visste vad vi skulle göra av pucken, så ville han att vi skulle skicka ner den bakom motståndarkassen. Han var en mästare på att få tag i den där och sedan styra attackerna därifrån.

Vad mer imponerade på dig under åren med Gretzky?

– Hans professionalism. Han var inte en fysisk spelare, som många av oss andra, men ingen ville vinna mer än honom.

Och vid sidan av isen?

– Jag var rumskamrat med Wayne under några år i början av min tid i Kings, så jag lärde känna honom rätt väl. Han gick aldrig för sig själv eller försvann ut med kändisar utan han såg till att vi lagkamrater alltid var involverade och höll ihop. 'Come on, let´s go', sa han när jag låg och vilade på hotellsängen.

– Och när han gjorde det där klassiska 802:a målet i NHL och slog Gordie Howes rekord hyllades han av klubben med en tavla av målet gjord av den världsberömde konstnären Leroy Neiman. Då såg Wayne till att vi alla lagkamrater fick en litografi av tavlan, som han betalade själv, Det var hans sätt att tacka alla, säger Tony Granato.