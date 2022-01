Wayne Gretzky: ”Jag är förvånad över det”

Matchen var utsåld, det kom 38 619 väl påpälsade fans till utomhusmatchen som avgjordes på basebollagets Minnesota Twins stadium.

– Jag är förvånad över att det blev så många mål. Jag hade tippat 2-1 eller något sånt, sa Wayne Gretzky under eftersnacket i tv-studion hos TNT, som sände matchen i USA.

Det stod 1-1 efter den första perioden innan Blues satte fart under mittenperioden och gjorde fem mål.

– Jag tycker att vi spelade riktigt bra under de första två perioderna. Mittenperioden har varit vår bästa under säsongen, men vi var lite slarviga sedan i tredje och bjöd in dem i matchen igen. Så det är något vi får jobba på, säger Oskar Sundkvist.

Matchens lirare var Bluesforwarden Jordan Kyrou, 23, som stod för 4 poäng, 2 mål och 2 assist.

– Han kan bli riktigt bra och har allt som du vill att en offensiv spelare ska ha. Kyrou har varit vår bäste forward den här säsongen, så vi får hoppas att han fortsätter så här för vår del, säger Oskar.

En som var nöjd över utgången när slutsignalen kom var Hollywoodstjärnan Jon Hamm, som är från St. Louis och var på plats för att följa sina favoriter.

Eriksson Ek och Brodin saknades

Hos Minnesota var Victor Rask (1 assist) den ende av lagets tre svenskar som kom till spel. Joel Eriksson EK går skadad och Jonas Brodin är satt i Covid-19 protocol efter att ha testat positivt.

– Vi ska komma ihåg att Minnesota saknade tre av sina bästa spelare, då också Jared Spurgeon missade matchen. Brodin är en av ligans mest underskattade backar, sa förre NHL-spelaren Keith Jones som satt som expertkommentator under sändningen hos TNT.

När slutsignalen kom hade kvicksilvret sjunkit till närmare -30.

– Det spelar ingen roll hur kallt det blir, här i Minnesota är vi vana att utöva hockey utomhus, sa Wilds ägare Craig Leopold i en tv-intervju före nedsläpp.

Inte heller Blues-spelarna verkade alltför påverkade av väderförhållandena. Hela laget anlände nämligen till matchen i matchande strandkläder.