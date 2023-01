Gretzky hyllar ”Bäckis”: ”Har verkligen visat det”

– Med Auston Matthews skadad och borta de kommande tre veckorna är det viktigt att spelare som Engvall och (Zach) Aston-Reese bidrar med målproduktionen. Det är inte rimligt att begära mer av (Mitch) Marner och (John) Tavares, sa förre nhl-spelaren Dave Reid i tv-studion hos NHL Network.

William Nylander har hela säsongen varit med och hjälpt till med poängproduktionen.

Hans mål i natt var hans 28:e i vinter. William har gjort poäng i sju raka matcher, där det blivit 6 mål och 6 assist, totalt 12 poäng.

Han fortsätter att vara Torontos bäste målskytt och leder lagets interna poängliga på 59 poäng, 28 mål och 31 assist, på 51 spelade matcher.

Nylanders mål i nattens match kom i mitten av den andra perioden och var en helsvensk historia.

Nyllet växelspelade med Rasmus Sandin i full fart in över den offensiva blå linjen och skickade in pucken på kassen, där Calle Järnkrok försökte skarva in den.

Men pucken studsade ut igen och där var Nylander framme och tryckte in den med en backhand.

Engvall gjorde sedan 4-1 fyra minuter senare efter att ha tagit en sväng runt Capitals försvar och skickade iväg ett välplacerat handledsskott snett utifrån vänster.

Det var Engvalls 10:e mål och 18:e poäng på 49 matcher den här säsongen.

Bäckström hyllas av Gretzky

För Nicklas Bäckström kom nu första målet efter hans comeback tidigare i januari efter höftoperationen i våras.

Han hade fyra assist sedan tidigare.

Bäckis fick beröm av Wayne Gretzky, som var på plats i Toronto och följde matchen i Scotiabank Arena.

– Numera kan spelare med den läkarvård som finns göra comeback från väldigt svåra skador. Bäckström har visat vilken stark vilja och arbetsmoral han har och tagit sig tillbaka, sa Gretzky.

XXX

I nattens andra match vann Carolina Hurricanes med 4-1 över Boston Bruins.