– Lehner har helt klart tagit över rollen som förstemålvakt i Vegas. Många trodde att coachen Peter DeBoer skulle satsa på Marc-Andre Fleury den här kvällen efter förlusten senast, men det råder ingen tvekan vilken målvakt som DeBoer har störst förtroende för, kommenterade förre NHL-stjärnan Anson Carter i tv-studion hos NBC Sports.

Själv sa Lehner så här när han dök upp i en tv-intervju på vägen mellan isen och omklädningsrummet efter nattens vinst.

– Vancouver är ett bra och kul lag att möta. Och den där (Antoine) Roussel är överallt framför kassen och försöker få mig ur gängorna hela tiden, men det tänder mig bara. Vi tog över matchen i den andra och tredje perioden och jag tackar mina utespelare för uppoffrande spel, summerade Lehner.

Vegas och Lehner höll nollan igen

Det svänger alltså i den här matchserien.

Vegas vann premiären med 5-0.

Canucks kontrade med en 5-2-vinst i returen i tisdags.

Men i nattens match kom William Karlsson och kompani redo från första nedsläpp.

Golden Knights fick en drömstart i natt och skaffade sig en 2-0-ledning under matchens första sex minuter genom Alex Tuch och Zach Whitecloud.

Men sedan stängde Markström kassen.

Han svarade för den ena jätteräddningen efter den andra fram till 2.19 minuter in i den sista perioden när Mark Stone i power play kunde överlista honom med ett skott just under ribban i plockkrysset.

– Alla tre målen Vegas gör är skott högt i nätet. De har insett hur svårt det är att överlista Markström längs isen, där han med sin storlek täcker av alla ytor. Men Vegas har scoutat honom ordentligt och ikväll fick man utdelning för taktiken, analyserade Pierre McGuire från sin position som expertkommentator i glasburen längs sargen.

Elias Pettersson hade det svårt

Canucks succékedja från förra matchen med Elias Pettersson mellan Tanner Pearson och Tyler Toffoli hittade inga öppningar den här gången.

Trion svarade för 7 poäng i tisdags, 3 mål och 4 assist.

Den här gången registrerade man sex skott på mål, men hade ingen lycka med att överlista Robin Lehner.

– Markström gör en stormatch, men vi ska inte glömma Lehners starka målvaktsspel i Vegaskassen. Speciellt under den första perioden när man hade tre utvisningar att döda. Då klev Lehner fram och visade sin klass, kommenterade Anson Carter.

När slutsignalen kom hade Lehner räddat 32 skott och hållit nollan för andra gången på tre matcher i kvartsfinalen mot Canucks.

Lehner har under NHL-karriären hållit nollan fyra gånger mot Vancouver.

Markström svarade för 31 räddningar i nattens möte.

Det fjärde mötet mellan lagen äger rum redan på söndagskvällen (natten till måndag, svensk tid).

Robin Lehner fick frågan efter slutsignalen om han räknar med att vakta kassen då också?

– Det vet jag inte. Vi har lyxen av att ha två bra målvakter, så vi får se vad tränaren säger. Men vi har en enormt bra sammanhållning inom laget, så den som får förtroendet att spela har allas stöd.

