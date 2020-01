LOS ANGELES. Calgarybacken Rasmus Andersson, 23, har all anledning att låta champagnen flöda på det nya året.

Han skrev i går, onsdag, på ett nytt sexårskontrakt med Flames, som ger honom 258 miljoner kronor.

Den här säsongen tjänar han 7,1 miljoner kronor.

Från och nästa säsong stiger årslönen till 43 miljoner kronor.

– Det finns inga gränser för hur bra Ras kan bli. The sky is the limit, säger general managern Brad Treliving till klubbens hemsida.