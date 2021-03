Han har haft bråda dagar.

Parets första barn, dottern Elsa, föddes i söndags morse, så han missade hemmamötet med Nashville den dagen.

Klingberg har pendlat mellan hemmet, sjukhuset och rinken.

– Ja, det har inte blivit mycket sömn, men de senaste dagarna har varit fantastiskt roliga. Alla känslor som poppar upp. Jag kunde hämta hem Fanny och Elsa idag på eftermiddagen och sedan skynda till arenan för kvällens match. Man är rätt trög i skallen nu, skrattar han.

Allt gick bra med födseln och nu kan han fokusera på hockeyn igen. Och det stundade bröllopet.

– Vi fick skjuta upp bröllopet när pandemin kom, men vi ser oss själva som gifta. Vi tar det när allt lugnat sig med pandemin. Just nu är jag bara jätteglad över att allt gick så bra med födseln och att både Fanny, som varit en champ, och Elsa mår bra, säger John.

Klingberg utökade ledningen

Hans fullträff i nattens match kom i powerplay efter drygt sju minuter av den andra perioden och betydde ledning med 3-1.

TV-kommentatorn Josh Bogorad hos Fox Sports Southwest utbrast i sändningennär pucken låg i kassen:

– That one is for Elsa!

Skottet var en patentare från Klingberg, som vi sett så många gånger tidigare.

Ett snabbt handledsskott från den offensiva blå linjen, som letade sig in bakom en skymd motståndarmålvakt, som i det här fallet var Chicagos Malcolm Subban.

”Det känns som att vi är på rätt väg”

Dallas har haft en jobbig start på säsongen och behöver ta tvåpoängare i massor nu.

– Det har inte varit den säsong vi hade hoppats på. Vi har drabbats av inställda matcher efter covidfall inom klubben och sedan har vi haft några tunga skador. Men jag tycker att vi spelat upp oss nu, så det känns som att vi är på rätt väg, säger Klingberg.

Hans förre lagkamrat i Dallas Stars, Mattias Janmark, gjorde Blackhawks första mål i matchen, assisterad av Lucas Carlsson.

John Klingberg utnämndes till banans andra stjärna efter lagkamraten Jason Robertson som svarade för fyra assist.

Men ingen av hemmaspelarna var nog mer nöjd än svensken, som åkte hem med ett brett leende efter en händelsefull dag.

Och med matchpucken i fickan.